https://ria.ru/20241210/nikolaev-1988159927.html

Биография Олега Николаева

Биография Олега Николаева - РИА Новости, 10.12.2024

Биография Олега Николаева

Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев родился 10 декабря 1969 года в деревне Чербай Красночетайского района Чувашской АССР (ныне Республика... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T01:13

2024-12-10T01:13

2024-12-10T01:13

справки

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев родился 10 декабря 1969 года в деревне Чербай Красночетайского района Чувашской АССР (ныне Республика Чувашия). В 1989 году окончил Чебоксарский строительный техникум Минстроя СССР. В 1998 году – экономический факультет Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, в 1999 году в том же университете прошел профессиональную переподготовку по президентской программе подготовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства Российской Федерации. В 2021 году получил степень мастера государственного управления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.Трудовую деятельность начал в 1989 году монтажником железобетонных конструкций ПСО "Монолитстрой".С 1989 по 1991 год проходил службу в армии.В 1991-1995 годах работал монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций ПСО "Монолитстрой", водителем-телохранителем ТОО "Центр охраны и безопасности "Бодигард ЛТД", охранником службы безопасности АООТ "Текстильмаш", техником-строителем ТОО "Восход-1".В 1995-1997 годах – главный бухгалтер ТОО "Восход-1", ООО ПСФ "Спецсвязьстрой", ЗАО "Производственно-строительная фирма "Телефонстрой".В 1997-2002 годах – заместитель директора ЗАО "Производственно-строительная фирма "Телефонстрой", директор ООО "Лизинговая компания малого бизнеса".С 2002 по 2003 год – руководитель департамента развития предпринимательской деятельности, торговли и внешних связей министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики.В 2003-2004 годах – заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики – руководитель департамента развития предпринимательской деятельности, торговли и внешних связей; заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики.С 2004 по 2008 год – заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО "Контур", заместитель генерального директора ЗАО "Производственно-строительная фирма "Телефонстрой", заместитель директора по экономике и финансам ООО "АЛЗА".С 2008 по 2009 год – директор Центра международных связей, вице-президент, директор Центра международного сотрудничества НКО "Ассоциация региональных банков России".С 2009 по 2013 год – управляющий операционным офисом "Чебоксары" филиала № 6 Мособлбанка (ООО), директор филиала № 19 АКБ Мособлбанка (ОАО) в Чебоксарах.В 2013-2015 годах – руководитель проекта Управления оптимизации операционно-технологических процессов операционно-технологического блока ОАО Банк "Открытие" (Москва); руководитель проекта Управления оптимизации операционно-технологических процессов ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" (Москва).С июля по сентябрь 2016 года – советник генерального директора АО "Российский аукционный дом".С декабря 2011 года по сентябрь 2016 года – депутат Государственного Совета Чувашской Республики V созыва от регионального отделения партии "Справедливая Россия".В 2015 году баллотировался на пост главы Чувашской Республики, по результатам голосования занял второе место. 18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы РФ VII созыва по федеральному списку кандидатов от партии "Справедливая Россия". Возглавлял комитет по делам национальностей. Был заместителем председателя комиссии Государственной Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.29 января 2020 года Олег Николаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики.По итогам выборов, прошедших с 11 по 13 сентября 2020 года, Олег Николаев был избран главой Чувашии, получив поддержку 75,63% избирателей.22 сентября 2020 года Олег Николаев официально вступил в должность главы Чувашской Республики.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)