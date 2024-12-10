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Нетаньяху одобрил удары Израиля по военным объектам Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
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20:38 10.12.2024 (обновлено: 21:12 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/netanyakhu-1988506434.html
Нетаньяху одобрил удары Израиля по военным объектам Сирии
Нетаньяху одобрил удары Израиля по военным объектам Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
Нетаньяху одобрил удары Израиля по военным объектам Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что он одобрил удары ВВС страны по стратегическим военным объектам Сирии, чтобы они не перешли в руки... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T20:38
2024-12-10T21:12
в мире
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москва
биньямин нетаньяху
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
израиль
сирия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что он одобрил удары ВВС страны по стратегическим военным объектам Сирии, чтобы они не перешли в руки джихадистов. "Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела Сирии, но, безусловно, намерены сделать всё необходимое для обеспечения нашей безопасности. В этом контексте я одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам, оставленным сирийской армией, чтобы они не попали в руки джихадистов", - приводит слова Нетаньяху советник его канцелярии Дмитрий Гендельман в своём Telegram-канале. Нетаньяху добавил, что Израиль стремится выстроить отношения с новым режимом в Сирии. При этом, Нетаньяху пообещал "мощный" ответ в случае, если этот режим позволит Ирану "восстановить своё присутствие в Сирии", передавать иранское или любое другое оружие ливанскому движению "Хезболлах" или совершит нападение на Израиль. Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов. Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241210/izrail-1988307763.html
https://ria.ru/20241209/netanyakhu-1988277248.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
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в мире, россия, москва, биньямин нетаньяху, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, израиль, сирия
В мире, Россия, Москва, Биньямин Нетаньяху, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Израиль, Сирия
Нетаньяху одобрил удары Израиля по военным объектам Сирии

Нетаньяху одобрил удары ВВС Израиля по стратегическим военным объектам Сирии

© AP Photo / Ohad ZwigenbergБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что он одобрил удары ВВС страны по стратегическим военным объектам Сирии, чтобы они не перешли в руки джихадистов.
"Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела Сирии, но, безусловно, намерены сделать всё необходимое для обеспечения нашей безопасности. В этом контексте я одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам, оставленным сирийской армией, чтобы они не попали в руки джихадистов", - приводит слова Нетаньяху советник его канцелярии Дмитрий Гендельман в своём Telegram-канале.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Вчера, 07:32
Нетаньяху добавил, что Израиль стремится выстроить отношения с новым режимом в Сирии. При этом, Нетаньяху пообещал "мощный" ответ в случае, если этот режим позволит Ирану "восстановить своё присутствие в Сирии", передавать иранское или любое другое оружие ливанскому движению "Хезболлах" или совершит нападение на Израиль.
Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов.
Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов.
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреРоссияМоскваБиньямин НетаньяхуБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024ИзраильСирия
 
 
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