Нетаньяху одобрил удары Израиля по военным объектам Сирии
Нетаньяху одобрил удары ВВС Израиля по стратегическим военным объектам Сирии
© AP Photo / Ohad ZwigenbergБиньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что он одобрил удары ВВС страны по стратегическим военным объектам Сирии, чтобы они не перешли в руки джихадистов.
"Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела Сирии, но, безусловно, намерены сделать всё необходимое для обеспечения нашей безопасности. В этом контексте я одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам, оставленным сирийской армией, чтобы они не попали в руки джихадистов", - приводит слова Нетаньяху советник его канцелярии Дмитрий Гендельман в своём Telegram-канале.
Нетаньяху добавил, что Израиль стремится выстроить отношения с новым режимом в Сирии. При этом, Нетаньяху пообещал "мощный" ответ в случае, если этот режим позволит Ирану "восстановить своё присутствие в Сирии", передавать иранское или любое другое оружие ливанскому движению "Хезболлах" или совершит нападение на Израиль.
Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов.
Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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