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Небензя рассказал о консультациях по Сирии в Совбезе ООН - РИА Новости, 10.12.2024
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01:12 10.12.2024 (обновлено: 01:46 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/nebenzya-1988293328.html
Небензя рассказал о консультациях по Сирии в Совбезе ООН
Небензя рассказал о консультациях по Сирии в Совбезе ООН - РИА Новости, 10.12.2024
Небензя рассказал о консультациях по Сирии в Совбезе ООН
Совбез ООН "более или менее" един в вопросе о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии и важности защиты гражданского населения, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:12
2024-12-10T01:46
в мире
сирия
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совет безопасности оон
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обострение ситуации в сирии — 2024
василий небензя
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ООН, 10 дек – РИА Новости. Совбез ООН "более или менее" един в вопросе о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии и важности защиты гражданского населения, сообщил постоянный представитель РФ при Всемирной Организации Василий Небензя."Совет, я думаю, был более или менее един в том, что касается необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, обеспечения защиты гражданского населения", – сказал Небензя в рамках пресс-подхода.Он отметил, что консультации Совбеза ООН по Сирии прошли позитивно."Мы говорили о необходимости выработки документа Советом. Сегодня никто к этому не был готов, но я думаю, что в ближайшие дни, и, надеюсь, скорее раньше, чем позже, мы это увидим", — отметил Небензя.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988290918.html
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в мире, сирия, россия, совет безопасности оон, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, василий небензя
В мире, Сирия, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Василий Небензя
Небензя рассказал о консультациях по Сирии в Совбезе ООН

Небензя: Совбез ООН един в вопрос сохранения территориальной целостности Сирии

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 10 дек – РИА Новости. Совбез ООН "более или менее" един в вопросе о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии и важности защиты гражданского населения, сообщил постоянный представитель РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.
"Совет, я думаю, был более или менее един в том, что касается необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, обеспечения защиты гражданского населения", – сказал Небензя в рамках пресс-подхода.
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Вчера, 00:32
Он отметил, что консультации Совбеза ООН по Сирии прошли позитивно.
"Мы говорили о необходимости выработки документа Советом. Сегодня никто к этому не был готов, но я думаю, что в ближайшие дни, и, надеюсь, скорее раньше, чем позже, мы это увидим", — отметил Небензя.
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В миреСирияРоссияСовет Безопасности ООНООНОбострение ситуации в Сирии — 2024Василий Небензя
 
 
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