https://ria.ru/20241210/nebenzya-1988293328.html

Небензя рассказал о консультациях по Сирии в Совбезе ООН

Небензя рассказал о консультациях по Сирии в Совбезе ООН - РИА Новости, 10.12.2024

Небензя рассказал о консультациях по Сирии в Совбезе ООН

Совбез ООН "более или менее" един в вопросе о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии и важности защиты гражданского населения, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T01:12

2024-12-10T01:12

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ООН, 10 дек – РИА Новости. Совбез ООН "более или менее" един в вопросе о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии и важности защиты гражданского населения, сообщил постоянный представитель РФ при Всемирной Организации Василий Небензя."Совет, я думаю, был более или менее един в том, что касается необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, обеспечения защиты гражданского населения", – сказал Небензя в рамках пресс-подхода.Он отметил, что консультации Совбеза ООН по Сирии прошли позитивно."Мы говорили о необходимости выработки документа Советом. Сегодня никто к этому не был готов, но я думаю, что в ближайшие дни, и, надеюсь, скорее раньше, чем позже, мы это увидим", — отметил Небензя.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988290918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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