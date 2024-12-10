https://ria.ru/20241210/nebenzya-1988293328.html
Небензя рассказал о консультациях по Сирии в Совбезе ООН
Небензя рассказал о консультациях по Сирии в Совбезе ООН - РИА Новости, 10.12.2024
Небензя рассказал о консультациях по Сирии в Совбезе ООН
Совбез ООН "более или менее" един в вопросе о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии и важности защиты гражданского населения, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:12
2024-12-10T01:12
2024-12-10T01:46
в мире
сирия
россия
совет безопасности оон
оон
обострение ситуации в сирии — 2024
василий небензя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
ООН, 10 дек – РИА Новости. Совбез ООН "более или менее" един в вопросе о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии и важности защиты гражданского населения, сообщил постоянный представитель РФ при Всемирной Организации Василий Небензя."Совет, я думаю, был более или менее един в том, что касается необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, обеспечения защиты гражданского населения", – сказал Небензя в рамках пресс-подхода.Он отметил, что консультации Совбеза ООН по Сирии прошли позитивно."Мы говорили о необходимости выработки документа Советом. Сегодня никто к этому не был готов, но я думаю, что в ближайшие дни, и, надеюсь, скорее раньше, чем позже, мы это увидим", — отметил Небензя.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988290918.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988290495.html
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, совет безопасности оон, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, василий небензя
В мире, Сирия, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Василий Небензя
Небензя рассказал о консультациях по Сирии в Совбезе ООН
Небензя: Совбез ООН един в вопрос сохранения территориальной целостности Сирии