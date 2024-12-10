Внедрение высоких технологий в медицину станет трендом 2025 года

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта и других высоких технологий в медицину станет одним из глобальных трендов наступающего 2025 года, считают исследователи Балтийского федерального университета им. И. Канта. На примере своих разработок они рассказали, какие сегодня появляются материалы и методы для сохранения здоровья, лечения и реабилитации и какое применение они находят.Нейросети для диагностикиВ 2025 году цифровые технологии будут все шире применяться в медицине и смежных отраслях для увеличения продолжительности жизни людей и повышения ее качества, считает начальник управления развития и инновационной деятельности, старший научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта Наталья Шушарина."На мой взгляд, это могут быть системы поддержки принятия решений для врачей, проекты в области медицинской логистики, мобильные приложения для пациентов и другие подобные проекты", — отметила она.В качестве примера она привела разработанное в БФУ мобильное приложение для врачей и пациентов "Боли нет", которое поможет быстро оценить состояние здоровья жителям отдаленных населенных пунктов."Часто бывает так, что в ходе удаленной консультации с неврологом пациенты не могут внятно объяснить, что и как у них болит. В нашем приложении они связываются с врачом и сообщают ему о своих симптомах, нажимая на нарисованные участки тела и по градации цветов выбирая ту степень боли, которую они испытывают. После этого невролог дает им консультацию и направляет на лечение в ближайшее медицинское учреждение", — рассказала Наталья Шушарина.Другая проблема, которую помогают решить нейросети, это маршрутизация пациентов. Разработанное в БФУ мобильное приложение для медиков, которое за секунды находит самый быстрый способ доставить пациента в больницу, по мнению создателей, может буквально спасти жизнь многим людям."Еще одна наша интересная разработка — это "Рискометр когнитивных нарушений", который позволяет больным, перенесшим инсульт или ковид, выявить наличие когнитивного дефицита и оценить его степень. В зависимости от результатов измерения, программа дает рекомендации – нужно ли обратиться за помощью к врачу или достаточно просто отдохнуть, чтобы прийти в норму", — сообщила исследователь.Новые медицинские технологии включают в себя и аппаратно-программные комплексы. В 2024 году исследователи БФУ разработали и выпустили мелкосерийную партию устройств, которые позволяют оценить степень реабилитации пациента."Наши комплексы полностью состоят из отечественных компонентов и могут определить восстановление физической активности человека не только в статике, но и в динамике при выполнении физических нагрузок. Также они позволяют определить его когнитивный статус, предлагая ему пройти тесты и решить задачи", — отметила Наталья Шушарина.Текстиль для поддержания здоровьяЕще одно перспективное направление развития медицинских и смежных технологий, которое будет развиваться в 2025 году, это разработка и создание тканей для "умной одежды", сообщила директор НОЦ "Полимерные и композиционные материалы "Smart Textiles"" БФУ им. И. Канта Ольга Молоканова (Москалюк)."Мы разрабатываем текстиль с различными функциональными свойствами. Из него можно делать одежду, в которой мы можем чувствовать себя комфортно и удобно в экстремальных условиях. Мы только что создали такие ткани для работы в Арктике по заказу МЧС, и уже успешно провели их испытания. Сейчас разрабатываем специальный состав ткани для климаторегулирующей одежды по заказу РЖД. Еще до Нового года мы рассчитываем получить первую партию ткани и отправить готовый продукт на тестирование заказчикам", — рассказала она.Ученые БФУ также запустили проект по созданию отечественных шовных материалов для микрохирургии. Другой проект посвящен восстановлению костной ткани. Исследователи разрабатывают специальные каркасы и сетки, в том числе для поддержки внутренних органов."Сегодня импортные медицинские изделия малодоступны, и мы создали первые опытные образцы, открыли стартап и уже получили инвестиции на производство этой продукции. В ближайшие полгода мы планируем провести первую операцию с применением наших материалов и получить сертификат безопасности на их использование", — отметила специалист.В целом для российских ученых сегодня открылось окно возможностей по созданию и внедрению передовых разработок в области медицинских и других технологий, утверждает Ольга Молоканова (Москалюк)."Сегодня в российских университетах есть прекрасные научные команды и ресурсы, чтобы вести разработки. Есть партнеры, которые готовы инвестировать в организацию производства, тестировать продукт и выводить его на рынок. Но все это нужно собрать воедино. Мне кажется, в этом и заключается новая миссия университета: стать агрегатором, который всех объединяет и ускоряет процесс создания новых отечественных материалов и технологий", — заключила она.Исследования проводились в рамках программы "Приоритет-2030".
наука, университетская наука, здоровье, здоровье - общество, арктика, балтийский федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, калининград, россия
Наука, Наука, Университетская наука, Здоровье, Здоровье - Общество, Арктика, Балтийский федеральный университет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД, Калининград, Россия
Внедрение высоких технологий в медицину станет трендом 2025 года
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта и других высоких технологий в медицину станет одним из глобальных трендов наступающего 2025 года, считают исследователи Балтийского федерального университета им. И. Канта. На примере своих разработок они рассказали, какие сегодня появляются материалы и методы для сохранения здоровья, лечения и реабилитации и какое применение они находят.
Нейросети для диагностики
В 2025 году цифровые технологии будут все шире применяться в медицине и смежных отраслях для увеличения продолжительности жизни людей и повышения ее качества, считает начальник управления развития и инновационной деятельности, старший научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта Наталья Шушарина.
"На мой взгляд, это могут быть системы поддержки принятия решений для врачей, проекты в области медицинской логистики, мобильные приложения для пациентов и другие подобные проекты", — отметила она.
В НОЦ "Полимерные и композиционные материалы "Smart Textiles"
В качестве примера она привела разработанное в БФУ мобильное приложение для врачей и пациентов "Боли нет", которое поможет быстро оценить состояние здоровья жителям отдаленных населенных пунктов.
«
"Часто бывает так, что в ходе удаленной консультации с неврологом пациенты не могут внятно объяснить, что и как у них болит. В нашем приложении они связываются с врачом и сообщают ему о своих симптомах, нажимая на нарисованные участки тела и по градации цветов выбирая ту степень боли, которую они испытывают. После этого невролог дает им консультацию и направляет на лечение в ближайшее медицинское учреждение", — рассказала Наталья Шушарина.
Другая проблема, которую помогают решить нейросети, это маршрутизация пациентов. Разработанное в БФУ мобильное приложение для медиков, которое за секунды находит самый быстрый способ доставить пациента в больницу, по мнению создателей, может буквально спасти жизнь многим людям.
"Еще одна наша интересная разработка — это "Рискометр когнитивных нарушений", который позволяет больным, перенесшим инсульт или ковид, выявить наличие когнитивного дефицита и оценить его степень. В зависимости от результатов измерения, программа дает рекомендации – нужно ли обратиться за помощью к врачу или достаточно просто отдохнуть, чтобы прийти в норму", — сообщила исследователь.
Новые медицинские технологии включают в себя и аппаратно-программные комплексы. В 2024 году исследователи БФУ разработали и выпустили мелкосерийную партию устройств, которые позволяют оценить степень реабилитации пациента.
"Наши комплексы полностью состоят из отечественных компонентов и могут определить восстановление физической активности человека не только в статике, но и в динамике при выполнении физических нагрузок. Также они позволяют определить его когнитивный статус, предлагая ему пройти тесты и решить задачи", — отметила Наталья Шушарина.
Текстиль для поддержания здоровья
Еще одно перспективное направление развития медицинских и смежных технологий, которое будет развиваться в 2025 году, это разработка и создание тканей для "умной одежды", сообщила директор НОЦ "Полимерные и композиционные материалы "Smart Textiles"" БФУ им. И. Канта Ольга Молоканова (Москалюк).
"Мы разрабатываем текстиль с различными функциональными свойствами. Из него можно делать одежду, в которой мы можем чувствовать себя комфортно и удобно в экстремальных условиях. Мы только что создали такие ткани для работы в Арктике по заказу МЧС, и уже успешно провели их испытания. Сейчас разрабатываем специальный состав ткани для климаторегулирующей одежды по заказу РЖД. Еще до Нового года мы рассчитываем получить первую партию ткани и отправить готовый продукт на тестирование заказчикам", — рассказала она.
Ученые БФУ также запустили проект по созданию отечественных шовных материалов для микрохирургии. Другой проект посвящен восстановлению костной ткани. Исследователи разрабатывают специальные каркасы и сетки, в том числе для поддержки внутренних органов.
"Сегодня импортные медицинские изделия малодоступны, и мы создали первые опытные образцы, открыли стартап и уже получили инвестиции на производство этой продукции. В ближайшие полгода мы планируем провести первую операцию с применением наших материалов и получить сертификат безопасности на их использование", — отметила специалист.
В целом для российских ученых сегодня открылось окно возможностей по созданию и внедрению передовых разработок в области медицинских и других технологий, утверждает Ольга Молоканова (Москалюк).
"Сегодня в российских университетах есть прекрасные научные команды и ресурсы, чтобы вести разработки. Есть партнеры, которые готовы инвестировать в организацию производства, тестировать продукт и выводить его на рынок. Но все это нужно собрать воедино. Мне кажется, в этом и заключается новая миссия университета: стать агрегатором, который всех объединяет и ускоряет процесс создания новых отечественных материалов и технологий", — заключила она.
Исследования проводились в рамках программы "Приоритет-2030".
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