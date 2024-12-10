https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988318886.html

Запад хочет заставить прибалтов воевать с Россией, заявил Нарышкин

Запад хочет заставить прибалтов воевать с Россией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2024

Запад хочет заставить прибалтов воевать с Россией, заявил Нарышкин

Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца, а когда их уже не будет - заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе и... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:27

2024-12-10T09:27

2024-12-10T09:27

в мире

россия

сергей нарышкин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца, а когда их уже не будет - заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе и немцев, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Стратегический расчет Запада в украинском кризисе предельно ясен: навязать нам затяжную борьбу на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции". Воевать будут, что называется, "до последнего украинца", а когда их не останется, на борьбу со "страшным русским медведем" заставят выйти прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе — и немцев. Необходимые для этого технологии промывки мозгов населению и давления на местные элиты у глобалистов имеются", - сказал Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик".

https://ria.ru/20241209/mask-1988272999.html

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в мире, россия, сергей нарышкин