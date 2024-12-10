Рейтинг@Mail.ru
Запад хочет заставить прибалтов воевать с Россией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988318886.html
Запад хочет заставить прибалтов воевать с Россией, заявил Нарышкин
Запад хочет заставить прибалтов воевать с Россией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2024
Запад хочет заставить прибалтов воевать с Россией, заявил Нарышкин
Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца, а когда их уже не будет - заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:27
2024-12-10T09:27
в мире
россия
сергей нарышкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91586/64/915866413_0:274:2581:1726_1920x0_80_0_0_e0e16ac2e505c2ba1acde403e3d063e9.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца, а когда их уже не будет - заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе и немцев, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Стратегический расчет Запада в украинском кризисе предельно ясен: навязать нам затяжную борьбу на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции". Воевать будут, что называется, "до последнего украинца", а когда их не останется, на борьбу со "страшным русским медведем" заставят выйти прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе — и немцев. Необходимые для этого технологии промывки мозгов населению и давления на местные элиты у глобалистов имеются", - сказал Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик".
https://ria.ru/20241209/mask-1988272999.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91586/64/915866413_0:32:2581:1968_1920x0_80_0_0_f3b1084980bfcff0f075f5a5f17c1c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей нарышкин
В мире, Россия, Сергей Нарышкин
Запад хочет заставить прибалтов воевать с Россией, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад хочет заставить прибалтов, а в перспективе и немцев воевать с РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин
Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца, а когда их уже не будет - заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе и немцев, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Стратегический расчет Запада в украинском кризисе предельно ясен: навязать нам затяжную борьбу на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции". Воевать будут, что называется, "до последнего украинца", а когда их не останется, на борьбу со "страшным русским медведем" заставят выйти прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе — и немцев. Необходимые для этого технологии промывки мозгов населению и давления на местные элиты у глобалистов имеются", - сказал Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Маск выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО
9 декабря, 20:34
 
В миреРоссияСергей Нарышкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала