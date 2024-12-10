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В двух хостелах в Москве прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 10.12.2024
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15:32 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/moskva-1988416054.html
В двух хостелах в Москве прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов
В двух хостелах в Москве прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 10.12.2024
В двух хостелах в Москве прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов
Правоохранители провели обыски в двух хостелах в Москве, после проверки более 500 иностранцев 18 из них выдворены из РФ, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:32
2024-12-10T15:32
происшествия
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москва
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правоохранители провели обыски в двух хостелах в Москве, после проверки более 500 иностранцев 18 из них выдворены из РФ, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Отмечается, что в настоящее время расследуется уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Подчеркивается, что правоохранителями были получены данные о нарушении миграционного законодательства в хостелах, расположенных в Тарном проезде и на улице Подольских Курсантов в Москве, там были проведены обыски. "На объекте установлено более 500 иностранных граждан. Данные лица доставлены в правоохранительные органы в целях проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона. За нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации выдворено и привлечено к административной ответственности по части 3, 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ 18 иностранных граждан", - говорится в сообщении. Кроме того, в отношении четырех человек решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности по статье о подделке документов. Также установлен один находящийся в розыске и обвиняемый по статье о самовольном оставлении части. Изъята финансово-хозяйственная документация общества, руководство и администрация хостелов доставлены к следователям.
https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В двух хостелах в Москве прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов

В двух хостелах в Москве провели обыски, после проверки выдворили 18 иностранцев

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правоохранители провели обыски в двух хостелах в Москве, после проверки более 500 иностранцев 18 из них выдворены из РФ, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
Отмечается, что в настоящее время расследуется уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Подчеркивается, что правоохранителями были получены данные о нарушении миграционного законодательства в хостелах, расположенных в Тарном проезде и на улице Подольских Курсантов в Москве, там были проведены обыски.
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"На объекте установлено более 500 иностранных граждан. Данные лица доставлены в правоохранительные органы в целях проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона. За нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации выдворено и привлечено к административной ответственности по части 3, 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ 18 иностранных граждан", - говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении четырех человек решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности по статье о подделке документов. Также установлен один находящийся в розыске и обвиняемый по статье о самовольном оставлении части.
Изъята финансово-хозяйственная документация общества, руководство и администрация хостелов доставлены к следователям.
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