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Украина не раз отказывалась забирать своих военных, заявила Москалькова - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 10.12.2024 (обновлено: 10:06 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988323334.html
Украина не раз отказывалась забирать своих военных, заявила Москалькова
Украина не раз отказывалась забирать своих военных, заявила Москалькова - РИА Новости, 10.12.2024
Украина не раз отказывалась забирать своих военных, заявила Москалькова
Украина не один раз отказывалась забирать из плена своих военных, им интересны другие военнослужащие – офицеры, "азовцы"*, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:54
2024-12-10T10:06
специальная военная операция на украине
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Украина не один раз отказывалась забирать из плена своих военных, им интересны другие военнослужащие – офицеры, "азовцы"*, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в РФ, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс. "Это не первый раз, когда украинская сторона говорит, что им не интересны эти украинские военнослужащие, а интересны другие военнослужащие: это офицеры, это "азовцы". Или они, или никто не нужен - вот так ставится вопрос", - заявила уполномоченный. Говоря о реакции украинской стороны на обнародование списка пленных, Москалькова отметила, что Украина обвинила Россию во лжи: "Реакция была о том, что это все неправда, что украинская сторона ни от чего не отказывается, и во всем виновата, как всегда, Россия". "Что можно сказать? Непонятно. Тогда, пожалуйста, вот вам список, пусть возвращаются, и дайте нам список на 630 наших ребят, которых мы ждем с нетерпением", - добавила она.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте полный текст интервью Татьяны Москальковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988320122.html
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россия, украина, татьяна москалькова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, В мире
Украина не раз отказывалась забирать своих военных, заявила Москалькова

Москалькова: Киев не раз отказывался забирать из плена своих военных

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Украина не один раз отказывалась забирать из плена своих военных, им интересны другие военнослужащие – офицеры, "азовцы"*, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в РФ, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс.
Переговоры идут очень тяжело – Москалькова об обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Вчера, 09:33
"Это не первый раз, когда украинская сторона говорит, что им не интересны эти украинские военнослужащие, а интересны другие военнослужащие: это офицеры, это "азовцы". Или они, или никто не нужен - вот так ставится вопрос", - заявила уполномоченный.
Говоря о реакции украинской стороны на обнародование списка пленных, Москалькова отметила, что Украина обвинила Россию во лжи: "Реакция была о том, что это все неправда, что украинская сторона ни от чего не отказывается, и во всем виновата, как всегда, Россия".
"Что можно сказать? Непонятно. Тогда, пожалуйста, вот вам список, пусть возвращаются, и дайте нам список на 630 наших ребят, которых мы ждем с нетерпением", - добавила она.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаВ мире
 
 
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