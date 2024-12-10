Украина не раз отказывалась забирать своих военных, заявила Москалькова
Москалькова: Киев не раз отказывался забирать из плена своих военных
© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Украина не один раз отказывалась забирать из плена своих военных, им интересны другие военнослужащие – офицеры, "азовцы"*, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в РФ, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс.
"Это не первый раз, когда украинская сторона говорит, что им не интересны эти украинские военнослужащие, а интересны другие военнослужащие: это офицеры, это "азовцы". Или они, или никто не нужен - вот так ставится вопрос", - заявила уполномоченный.
Говоря о реакции украинской стороны на обнародование списка пленных, Москалькова отметила, что Украина обвинила Россию во лжи: "Реакция была о том, что это все неправда, что украинская сторона ни от чего не отказывается, и во всем виновата, как всегда, Россия".
"Что можно сказать? Непонятно. Тогда, пожалуйста, вот вам список, пусть возвращаются, и дайте нам список на 630 наших ребят, которых мы ждем с нетерпением", - добавила она.
*Запрещенная в России террористическая организация