https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988323334.html

Украина не раз отказывалась забирать своих военных, заявила Москалькова

Украина не раз отказывалась забирать своих военных, заявила Москалькова - РИА Новости, 10.12.2024

Украина не раз отказывалась забирать своих военных, заявила Москалькова

Украина не один раз отказывалась забирать из плена своих военных, им интересны другие военнослужащие – офицеры, "азовцы"*, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:54

2024-12-10T09:54

2024-12-10T10:06

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Украина не один раз отказывалась забирать из плена своих военных, им интересны другие военнослужащие – офицеры, "азовцы"*, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова 2 декабря опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в РФ, с надеждой на включение их в ближайший обменный процесс. "Это не первый раз, когда украинская сторона говорит, что им не интересны эти украинские военнослужащие, а интересны другие военнослужащие: это офицеры, это "азовцы". Или они, или никто не нужен - вот так ставится вопрос", - заявила уполномоченный. Говоря о реакции украинской стороны на обнародование списка пленных, Москалькова отметила, что Украина обвинила Россию во лжи: "Реакция была о том, что это все неправда, что украинская сторона ни от чего не отказывается, и во всем виновата, как всегда, Россия". "Что можно сказать? Непонятно. Тогда, пожалуйста, вот вам список, пусть возвращаются, и дайте нам список на 630 наших ребят, которых мы ждем с нетерпением", - добавила она.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988320122.html

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988318581.html

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россия, украина, татьяна москалькова, в мире