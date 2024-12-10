https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988308306.html
Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам
Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам - РИА Новости, 10.12.2024
Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам
Необходимо сделать все возможное для возвращения в Россию тех людей, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам, системе... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:48
2024-12-10T07:48
2024-12-10T10:11
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Необходимо сделать все возможное для возвращения в Россию тех людей, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам, системе ценностей, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы должны, мне кажется, сделать все возможное для возвращения тех, кто себя считает соотечественником по культуре, своим историческим корням, взглядам, системе ценностей. Это очень важно", - заявила омбудсмен. Москалькова напомнила, что в России есть госпрограмма добровольного переселения соотечественников в Россию. Кроме того, в стране появились механизмы возврата и тех людей, которые до отъезда продали в РФ все свое имущество. Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
https://ria.ru/20240726/peskov-1962107224.html
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Москалькова: нужно помочь желающим вернуться в Россию соотечественникам
Нужно сделать всё возможное для возвращения в Россию тех людей, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам и системе ценностей, заявила в интервью РИА Новости Москалькова
2024-12-10T07:48
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам
Москалькова: нужно помочь желающим вернуться в Россию соотечественникам