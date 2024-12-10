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Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам - РИА Новости, 10.12.2024
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07:48 10.12.2024 (обновлено: 10:11 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988308306.html
Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам
Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам - РИА Новости, 10.12.2024
Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам
Необходимо сделать все возможное для возвращения в Россию тех людей, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам, системе... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:48
2024-12-10T10:11
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Необходимо сделать все возможное для возвращения в Россию тех людей, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам, системе ценностей, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы должны, мне кажется, сделать все возможное для возвращения тех, кто себя считает соотечественником по культуре, своим историческим корням, взглядам, системе ценностей. Это очень важно", - заявила омбудсмен. Москалькова напомнила, что в России есть госпрограмма добровольного переселения соотечественников в Россию. Кроме того, в стране появились механизмы возврата и тех людей, которые до отъезда продали в РФ все свое имущество. Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой &gt;&gt;
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Москалькова: нужно помочь желающим вернуться в Россию соотечественникам
Нужно сделать всё возможное для возвращения в Россию тех людей, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам и системе ценностей, заявила в интервью РИА Новости Москалькова
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РИА Новости
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам

Москалькова: нужно помочь желающим вернуться в Россию соотечественникам

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Необходимо сделать все возможное для возвращения в Россию тех людей, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам, системе ценностей, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы должны, мне кажется, сделать все возможное для возвращения тех, кто себя считает соотечественником по культуре, своим историческим корням, взглядам, системе ценностей. Это очень важно", - заявила омбудсмен.
Москалькова напомнила, что в России есть госпрограмма добровольного переселения соотечественников в Россию. Кроме того, в стране появились механизмы возврата и тех людей, которые до отъезда продали в РФ все свое имущество.
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
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