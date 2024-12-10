https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988308306.html

Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам

Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам - РИА Новости, 10.12.2024

Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам

Необходимо сделать все возможное для возвращения в Россию тех людей, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам, системе... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T07:48

2024-12-10T07:48

2024-12-10T10:11

общество

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Необходимо сделать все возможное для возвращения в Россию тех людей, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам, системе ценностей, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы должны, мне кажется, сделать все возможное для возвращения тех, кто себя считает соотечественником по культуре, своим историческим корням, взглядам, системе ценностей. Это очень важно", - заявила омбудсмен. Москалькова напомнила, что в России есть госпрограмма добровольного переселения соотечественников в Россию. Кроме того, в стране появились механизмы возврата и тех людей, которые до отъезда продали в РФ все свое имущество. Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20240726/peskov-1962107224.html

россия

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Дарья Буймова

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Москалькова: нужно помочь желающим вернуться в Россию соотечественникам Нужно сделать всё возможное для возвращения в Россию тех людей, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам и системе ценностей, заявила в интервью РИА Новости Москалькова 2024-12-10T07:48 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, татьяна москалькова