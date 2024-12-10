https://ria.ru/20241210/minzdrav-1988441289.html

Путин поручит Минздраву разработать порядок оказания помощи бездомным

Путин поручит Минздраву разработать порядок оказания помощи бездомным - РИА Новости, 10.12.2024

Путин поручит Минздраву разработать порядок оказания помощи бездомным

Президент России Владимир Путин пообещал, что поручит Минздраву разработать порядок оказания медпомощи бездомным и людям без документов. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:28

2024-12-10T16:28

2024-12-10T16:48

общество

россия

владимир путин

справедливая помощь доктора лизы

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что поручит Минздраву разработать порядок оказания медпомощи бездомным и людям без документов.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Во время заседания член СПЧ, президент Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева предложила разработать порядок оказания помощи бездомным и людям без документов."Это, конечно, нужно делать совместно с регионами и с муниципалитетами. Только так можно выстроить эту работу, чтобы она была эффективной. Обязательно такое поручение будет дано. И с вашим участием постараемся это сделать", - сказал Путин на заседании СПЧ.ОН уточнил, что категория людей, которая не имеет постоянного места жительства, очень уязвима.

https://ria.ru/20241210/putin-1988413315.html

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общество, россия, владимир путин, справедливая помощь доктора лизы