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Путин поручит Минздраву разработать порядок оказания помощи бездомным - РИА Новости, 10.12.2024
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16:28 10.12.2024 (обновлено: 16:48 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/minzdrav-1988441289.html
Путин поручит Минздраву разработать порядок оказания помощи бездомным
Путин поручит Минздраву разработать порядок оказания помощи бездомным - РИА Новости, 10.12.2024
Путин поручит Минздраву разработать порядок оказания помощи бездомным
Президент России Владимир Путин пообещал, что поручит Минздраву разработать порядок оказания медпомощи бездомным и людям без документов. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:28
2024-12-10T16:48
общество
россия
владимир путин
справедливая помощь доктора лизы
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что поручит Минздраву разработать порядок оказания медпомощи бездомным и людям без документов.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Во время заседания член СПЧ, президент Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева предложила разработать порядок оказания помощи бездомным и людям без документов."Это, конечно, нужно делать совместно с регионами и с муниципалитетами. Только так можно выстроить эту работу, чтобы она была эффективной. Обязательно такое поручение будет дано. И с вашим участием постараемся это сделать", - сказал Путин на заседании СПЧ.ОН уточнил, что категория людей, которая не имеет постоянного места жительства, очень уязвима.
https://ria.ru/20241210/putin-1988413315.html
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общество, россия, владимир путин, справедливая помощь доктора лизы
Общество, Россия, Владимир Путин, Справедливая помощь Доктора Лизы
Путин поручит Минздраву разработать порядок оказания помощи бездомным

Минздрав разработает порядок оказания помощи бездомным и людям без документов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что поручит Минздраву разработать порядок оказания медпомощи бездомным и людям без документов.
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Во время заседания член СПЧ, президент Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева предложила разработать порядок оказания помощи бездомным и людям без документов.
"Это, конечно, нужно делать совместно с регионами и с муниципалитетами. Только так можно выстроить эту работу, чтобы она была эффективной. Обязательно такое поручение будет дано. И с вашим участием постараемся это сделать", - сказал Путин на заседании СПЧ.
ОН уточнил, что категория людей, которая не имеет постоянного места жительства, очень уязвима.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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