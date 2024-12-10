https://ria.ru/20241210/ministr-1988340500.html

Министр обороны Польши рассказал о дезертирстве украинских военных

Министр обороны Польши рассказал о дезертирстве украинских военных - РИА Новости, 10.12.2024

Министр обороны Польши рассказал о дезертирстве украинских военных

Украинские военные, обучающиеся в Польше, время от времени дезертируют, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:01

2024-12-10T11:01

2024-12-10T11:01

в мире

польша

варшава

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg

ВАРШАВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные, обучающиеся в Польше, время от времени дезертируют, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Ранее в Варшаве сообщали, что треть обученных НАТО украинских солдат, 25 тысяч, прошли подготовку в Польше. "Случается. Больше, чем в предыдущие месяцы", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос о дезертирстве обучающихся в Польше украинских военных. Он не назвал количество дезертиров, но заявил при этом, что уровень дезертирства "на самой Украине намного больше".

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988304516.html

польша

варшава

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, варшава, украина, нато