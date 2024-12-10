https://ria.ru/20241210/ministr-1988340500.html
Министр обороны Польши рассказал о дезертирстве украинских военных
Министр обороны Польши рассказал о дезертирстве украинских военных - РИА Новости, 10.12.2024
Министр обороны Польши рассказал о дезертирстве украинских военных
Украинские военные, обучающиеся в Польше, время от времени дезертируют, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:01
2024-12-10T11:01
2024-12-10T11:01
в мире
польша
варшава
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
ВАРШАВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные, обучающиеся в Польше, время от времени дезертируют, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Ранее в Варшаве сообщали, что треть обученных НАТО украинских солдат, 25 тысяч, прошли подготовку в Польше. "Случается. Больше, чем в предыдущие месяцы", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос о дезертирстве обучающихся в Польше украинских военных. Он не назвал количество дезертиров, но заявил при этом, что уровень дезертирства "на самой Украине намного больше".
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988304516.html
польша
варшава
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, украина, нато
В мире, Польша, Варшава, Украина, НАТО
Министр обороны Польши рассказал о дезертирстве украинских военных
Косиняк-Камыш заявил, что украинские военные в Польше дезертируют