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Министр обороны Польши рассказал о дезертирстве украинских военных - РИА Новости, 10.12.2024
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11:01 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/ministr-1988340500.html
Министр обороны Польши рассказал о дезертирстве украинских военных
Министр обороны Польши рассказал о дезертирстве украинских военных - РИА Новости, 10.12.2024
Министр обороны Польши рассказал о дезертирстве украинских военных
Украинские военные, обучающиеся в Польше, время от времени дезертируют, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:01
2024-12-10T11:01
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ВАРШАВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные, обучающиеся в Польше, время от времени дезертируют, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Ранее в Варшаве сообщали, что треть обученных НАТО украинских солдат, 25 тысяч, прошли подготовку в Польше. "Случается. Больше, чем в предыдущие месяцы", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос о дезертирстве обучающихся в Польше украинских военных. Он не назвал количество дезертиров, но заявил при этом, что уровень дезертирства "на самой Украине намного больше".
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988304516.html
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в мире, польша, варшава, украина, нато
В мире, Польша, Варшава, Украина, НАТО
Министр обороны Польши рассказал о дезертирстве украинских военных

Косиняк-Камыш заявил, что украинские военные в Польше дезертируют

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные, обучающиеся в Польше, время от времени дезертируют, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее в Варшаве сообщали, что треть обученных НАТО украинских солдат, 25 тысяч, прошли подготовку в Польше.
"Случается. Больше, чем в предыдущие месяцы", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос о дезертирстве обучающихся в Польше украинских военных.
Он не назвал количество дезертиров, но заявил при этом, что уровень дезертирства "на самой Украине намного больше".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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