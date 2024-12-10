https://ria.ru/20241210/mahachkala-1988380666.html

В Махачкале 40 человек эвакуировали из дома, где взорвался газ

В Махачкале 40 человек эвакуировали из дома, где взорвался газ - РИА Новости, 10.12.2024

В Махачкале 40 человек эвакуировали из дома, где взорвался газ

Сорок человек эвакуировали из многоквартирного дома в Махачкале, где взорвался газ, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:51

2024-12-10T13:51

2024-12-10T13:51

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 10 дек - РИА Новости. Сорок человек эвакуировали из многоквартирного дома в Махачкале, где взорвался газ, сообщили в ГУ МЧС по региону. Во вторник в Махачкале произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Абубакарова. "Эвакуировано 40 человек", – сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20241129/gaz-1986522240.html

махачкала

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2024

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Взрыв газа в Махачкале. Кадры с места ЧП Два человека пострадали при взрыве газа в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщили в МЧС. Там добавили, что 40 человек эвакуировали из многоквартирного дома. 2024-12-10T13:51 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)