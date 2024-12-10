https://ria.ru/20241210/mahachkala-1988380666.html
В Махачкале 40 человек эвакуировали из дома, где взорвался газ
В Махачкале 40 человек эвакуировали из дома, где взорвался газ - РИА Новости, 10.12.2024
В Махачкале 40 человек эвакуировали из дома, где взорвался газ
Сорок человек эвакуировали из многоквартирного дома в Махачкале, где взорвался газ, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:51
2024-12-10T13:51
2024-12-10T13:51
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988379229_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_837f71cb78a6f91c1ba9f84ced21e1bd.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 дек - РИА Новости. Сорок человек эвакуировали из многоквартирного дома в Махачкале, где взорвался газ, сообщили в ГУ МЧС по региону. Во вторник в Махачкале произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Абубакарова. "Эвакуировано 40 человек", – сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20241129/gaz-1986522240.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988379229_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_191e3ec5ae6519dff9028947fc7a5f91.jpg
Взрыв газа в Махачкале. Кадры с места ЧП
Два человека пострадали при взрыве газа в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщили в МЧС. Там добавили, что 40 человек эвакуировали из многоквартирного дома.
2024-12-10T13:51
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале 40 человек эвакуировали из дома, где взорвался газ
Из дома в Махачкале, где взорвался газ, эвакуировали 40 человек