Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале 40 человек эвакуировали из дома, где взорвался газ - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/mahachkala-1988380666.html
В Махачкале 40 человек эвакуировали из дома, где взорвался газ
В Махачкале 40 человек эвакуировали из дома, где взорвался газ - РИА Новости, 10.12.2024
В Махачкале 40 человек эвакуировали из дома, где взорвался газ
Сорок человек эвакуировали из многоквартирного дома в Махачкале, где взорвался газ, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:51
2024-12-10T13:51
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988379229_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_837f71cb78a6f91c1ba9f84ced21e1bd.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 дек - РИА Новости. Сорок человек эвакуировали из многоквартирного дома в Махачкале, где взорвался газ, сообщили в ГУ МЧС по региону. Во вторник в Махачкале произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Абубакарова. "Эвакуировано 40 человек", – сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20241129/gaz-1986522240.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Взрыв газа в Махачкале. Кадры с места ЧП
Два человека пострадали при взрыве газа в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщили в МЧС. Там добавили, что 40 человек эвакуировали из многоквартирного дома.
2024-12-10T13:51
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988379229_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_191e3ec5ae6519dff9028947fc7a5f91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале 40 человек эвакуировали из дома, где взорвался газ

Из дома в Махачкале, где взорвался газ, эвакуировали 40 человек

Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 10 дек - РИА Новости. Сорок человек эвакуировали из многоквартирного дома в Махачкале, где взорвался газ, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Во вторник в Махачкале произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Абубакарова.
"Эвакуировано 40 человек", – сообщили в ведомстве.
Последствия взрыва бытового газа в Ступино - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Жителю подмосковного Ступина дали пожизненный срок за взрыв газа в доме
29 ноября, 17:14
 
ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала