https://ria.ru/20241210/lukashenko-1988473877.html

Лукашенко опроверг заявления об оккупации Белоруссии Россией

Лукашенко опроверг заявления об оккупации Белоруссии Россией - РИА Новости, 10.12.2024

Лукашенко опроверг заявления об оккупации Белоруссии Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не оккупировала республику. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:48

2024-12-10T17:48

2024-12-10T17:48

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белоруссия

борисов

александр лукашенко

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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не оккупировала республику. "Мы должны свою судьбу определять сами, и никого здесь внутри быть не должно. Многие кричат: "Вот Россия тут оккупировала". Послушайте, не со мной. Никто тут никого не оккупировал. То, что они нам помогают, спасибо", - сказал он на встрече с работниками предприятия "Пожснаб" в Борисове. Видеофрагмент общения разместил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". Лукашенко напомнил, что Россия передала Белоруссии оперативно-тактические комплексы "Искандер". "Когда-то мы с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным обсуждали давно: "Ну, как мы "Искандеры", такое оружие". Сейчас они у нас на вооружении стоят. Наши "Полонезы". Тогда они передавали нам "Искандеры", мы свое оружие сделали, сейчас вторую ракету делаем. К "Полонезу". Это полностью наше оружие, начинали с китайцами когда-то. Мы делаем более дальнобойную ракету. Сейчас "Искандеры", это более мощное оружие. Если "Орешник" будет (поставлен - ред.), который приличное расстояние летит. Мы потихоньку, потихоньку. Помогаете – хорошо, нет – значит, нет", - отметил белорусский лидер. "У нас отечество одно, нам тут делить нечего – от Бреста до Владивостока. Россиян, белорусов – это наше общее отечество на два государства", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988375684.html

https://ria.ru/20241210/asad-1988450890.html

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россия, белоруссия, борисов, александр лукашенко, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), в мире