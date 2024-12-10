https://ria.ru/20241210/liksutov-1988393081.html

Ликсутов: более чем на 10% увеличился выпуск электрооборудования в Москве

Ликсутов: более чем на 10% увеличился выпуск электрооборудования в Москве - РИА Новости, 10.12.2024

Ликсутов: более чем на 10% увеличился выпуск электрооборудования в Москве

Объем производства электродвигателей, отопительных приборов, систем сигнализации и другого электрического оборудования в Москве увеличился на 10,2%, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:40

2024-12-10T14:40

2024-12-10T14:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Объем производства электродвигателей, отопительных приборов, систем сигнализации и другого электрического оборудования в Москве увеличился на 10,2%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В соответствии с поручением Сергея Собянина город создает условия для устойчивого роста индекса промышленного производства в различных отраслях. С января по октябрь текущего года выпуск электрооборудования увеличился более чем на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В частности, столичные компании стали производить на 13,2% больше электродвигателей, генераторов, трансформаторов, а также контрольно-измерительной аппаратуры, почти на семь процентов — бытовых приборов", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).За этот период в столице произвели свыше 615 тысяч люстр, примерно 137 тысяч систем сигнализации для обеспечения безопасности на транспортных объектах, более 86 тысяч отопительных электроприборов, а также около 84,6 тысячи электродвигателей."Столичную электротехническую промышленность сегодня представляют более 130 предприятий. Компании выпускают высокотехнологичную продукцию, которая успешно замещает иностранные аналоги и востребована во всех регионах страны", - отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова также приводятся в сообщении.Он отметил, что производители отгрузили товаров на сумму около 160,6 миллиарда рублей по итогам 10 месяцев этого года.Так, поставка кабельной продукции выросла на 16,6%, ламп и осветительного оборудования — на 13,2%. Производители достигли таких высоких показателей благодаря в том числе действующему в Москве комплексу мер поддержки промышленности. Компаниям доступно более 20 инструментов, включая финансовые и нефинансовые. Они могут воспользоваться привлечением льготных инвестиционных кредитов, помощью в выходе на экспортные рынки, присвоением специальных статусов, в том числе резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", а также многими другими опциями.Например, компания по производству электродвигателей стала в 2024 году резидентом столичной ОЭЗ. Предприятие сможет увеличить мощности благодаря налоговым льготам и ежегодно выпускать в индустриальном парке "Руднево" 120 тысяч электродвигателей для современных беспилотных летательных аппаратов различных размеров и веса.Также статус промышленного комплекса присвоен на данный момент трем столичным заводам, которые входят в число ведущих отечественных производителей кабельной продукции.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами.

https://ria.ru/20241209/liksutov-1988131331.html

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москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов