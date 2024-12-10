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Депутат ГД рассказал о разрушениях в Курской области из-за вторжения ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 10.12.2024 (обновлено: 15:11 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/kurskaya-1988409621.html
Депутат ГД рассказал о разрушениях в Курской области из-за вторжения ВСУ
Депутат ГД рассказал о разрушениях в Курской области из-за вторжения ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
Депутат ГД рассказал о разрушениях в Курской области из-за вторжения ВСУ
ВСУ в Курской области разрушили 1366 предприятий, уничтожили 400 соцобъектов, угнали скот, разрушено 1112 километра дорог, сообщил депутат Госдумы от региона... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:06
2024-12-10T15:11
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ВСУ в Курской области разрушили 1366 предприятий, уничтожили 400 соцобъектов, угнали скот, разрушено 1112 километра дорог, сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов."Разрушены 1366 промышленных предприятий и объектов предпринимательства на сумму 17 миллиардов 375 миллионов рублей, 400 объектов социальной сферы на сумму 58,3 миллиарда рублей", - сказал он на пленарном заседании.Парламентарий добавил, что все комбайны и тракторы, попавшие в руки ВСУ, угнаны на Украину. Также угнаны на территорию Украины и погибли более 300 тысяч свиней, 27 тысяч голов крупного рогатого скота, 300 тысяч тонн убранного зерна похищено со складов.Также он отметил, что разрушено или пришли в негодность 1112 километров автомобильных дорог, или 12% от протяженности всех дорог Курской области, и 36 мостов."Из региона идёт отток населения, область уже покинуло 58 800 человек... Экономика области испытывает нехватку квалифицированных кадров, наблюдается снижение рождаемости...148 тысяч вынужденных переселенцев, оставшихся в области, требуют к себе каждодневной заботы и внимания", - заключил он."Если представить, что к 20 января территория области будет освобождена от укрофашистов, подумайте, сколько ещё должны сделать", - добавил Иванов.
https://ria.ru/20241123/kurskaya-1985324251.html
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988143894.html
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Депутат ГД рассказал о разрушениях в Курской области из-за вторжения ВСУ

Депутат Иванов: в Курской области ВСУ разрушили 1366 предприятий и 1112 км дорог

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ВСУ в Курской области разрушили 1366 предприятий, уничтожили 400 соцобъектов, угнали скот, разрушено 1112 километра дорог, сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов.
"Разрушены 1366 промышленных предприятий и объектов предпринимательства на сумму 17 миллиардов 375 миллионов рублей, 400 объектов социальной сферы на сумму 58,3 миллиарда рублей", - сказал он на пленарном заседании.
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Парламентарий добавил, что все комбайны и тракторы, попавшие в руки ВСУ, угнаны на Украину. Также угнаны на территорию Украины и погибли более 300 тысяч свиней, 27 тысяч голов крупного рогатого скота, 300 тысяч тонн убранного зерна похищено со складов.
Также он отметил, что разрушено или пришли в негодность 1112 километров автомобильных дорог, или 12% от протяженности всех дорог Курской области, и 36 мостов.
"Из региона идёт отток населения, область уже покинуло 58 800 человек... Экономика области испытывает нехватку квалифицированных кадров, наблюдается снижение рождаемости...148 тысяч вынужденных переселенцев, оставшихся в области, требуют к себе каждодневной заботы и внимания", - заключил он.
"Если представить, что к 20 января территория области будет освобождена от укрофашистов, подумайте, сколько ещё должны сделать", - добавил Иванов.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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