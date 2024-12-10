https://ria.ru/20241210/kurskaya-1988409621.html

Депутат ГД рассказал о разрушениях в Курской области из-за вторжения ВСУ

Депутат ГД рассказал о разрушениях в Курской области из-за вторжения ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024

Депутат ГД рассказал о разрушениях в Курской области из-за вторжения ВСУ

ВСУ в Курской области разрушили 1366 предприятий, уничтожили 400 соцобъектов, угнали скот, разрушено 1112 километра дорог, сообщил депутат Госдумы от региона... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:06

2024-12-10T15:06

2024-12-10T15:11

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

россия

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ВСУ в Курской области разрушили 1366 предприятий, уничтожили 400 соцобъектов, угнали скот, разрушено 1112 километра дорог, сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов."Разрушены 1366 промышленных предприятий и объектов предпринимательства на сумму 17 миллиардов 375 миллионов рублей, 400 объектов социальной сферы на сумму 58,3 миллиарда рублей", - сказал он на пленарном заседании.Парламентарий добавил, что все комбайны и тракторы, попавшие в руки ВСУ, угнаны на Украину. Также угнаны на территорию Украины и погибли более 300 тысяч свиней, 27 тысяч голов крупного рогатого скота, 300 тысяч тонн убранного зерна похищено со складов.Также он отметил, что разрушено или пришли в негодность 1112 километров автомобильных дорог, или 12% от протяженности всех дорог Курской области, и 36 мостов."Из региона идёт отток населения, область уже покинуло 58 800 человек... Экономика области испытывает нехватку квалифицированных кадров, наблюдается снижение рождаемости...148 тысяч вынужденных переселенцев, оставшихся в области, требуют к себе каждодневной заботы и внимания", - заключил он."Если представить, что к 20 января территория области будет освобождена от укрофашистов, подумайте, сколько ещё должны сделать", - добавил Иванов.

https://ria.ru/20241123/kurskaya-1985324251.html

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988143894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия