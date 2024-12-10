https://ria.ru/20241210/kurily-1988290041.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 10.12.2024

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в ночь на вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T00:20

2024-12-10T00:20

2024-12-10T00:46

тихий океан

шикотан

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в ночь на вторник у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в ночь на 10 декабря. Эпицентр находился в Тихом океане в 70 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 80 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, землетрясение могло ощущаться в Малокурильском силой до 3 баллов. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20241208/kurily-1988018197.html

тихий океан

шикотан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан, шикотан, елена семенова, происшествия