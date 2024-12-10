https://ria.ru/20241210/kultura-1988433082.html

Путин назвал школьные предметы, которые формируют культурный код россиян

Путин назвал школьные предметы, которые формируют культурный код россиян - РИА Новости, 10.12.2024

Путин назвал школьные предметы, которые формируют культурный код россиян

Такие школьные предметы, как история, литература и география формируют культурный код россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:11

2024-12-10T16:11

2024-12-10T16:11

культура

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Такие школьные предметы, как история, литература и география формируют культурный код россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. "Думаю, то, что вы сказали по поводу истории, литературы, географии - очень правильно, в совокупности именно. Потому что эти предметы действительно формируют наш культурный код, что чрезвычайно важно. Чрезвычайно", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Путин во вторник проводит по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. На повестке встречи президента РФ с членами президентского Совета по правам человека: школьное образование, вопросы миграции, механизмы поиска без вести пропавших в зоне СВО и проблемы уголовно-исполнительной системы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин