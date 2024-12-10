Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал школьные предметы, которые формируют культурный код россиян - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:11 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/kultura-1988433082.html
Путин назвал школьные предметы, которые формируют культурный код россиян
Путин назвал школьные предметы, которые формируют культурный код россиян - РИА Новости, 10.12.2024
Путин назвал школьные предметы, которые формируют культурный код россиян
Такие школьные предметы, как история, литература и география формируют культурный код россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:11
2024-12-10T16:11
культура
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988420969_0:90:3361:1981_1920x0_80_0_0_3eb205319fbdfabf90f8d70ef95e78b8.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Такие школьные предметы, как история, литература и география формируют культурный код россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. "Думаю, то, что вы сказали по поводу истории, литературы, географии - очень правильно, в совокупности именно. Потому что эти предметы действительно формируют наш культурный код, что чрезвычайно важно. Чрезвычайно", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Путин во вторник проводит по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. На повестке встречи президента РФ с членами президентского Совета по правам человека: школьное образование, вопросы миграции, механизмы поиска без вести пропавших в зоне СВО и проблемы уголовно-исполнительной системы.
https://ria.ru/20241209/yazyk-1775168995.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988420969_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_30f66fabe9efc3a4cad0f4a9d106d680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Культура, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал школьные предметы, которые формируют культурный код россиян

Путин: история, литература и география формируют культурный код россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Такие школьные предметы, как история, литература и география формируют культурный код россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Думаю, то, что вы сказали по поводу истории, литературы, географии - очень правильно, в совокупности именно. Потому что эти предметы действительно формируют наш культурный код, что чрезвычайно важно. Чрезвычайно", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин во вторник проводит по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. На повестке встречи президента РФ с членами президентского Совета по правам человека: школьное образование, вопросы миграции, механизмы поиска без вести пропавших в зоне СВО и проблемы уголовно-исполнительной системы.
История русского языка - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
История русского языка: происхождение, развитие и интересные факты
9 декабря, 15:20
 
КультураОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала