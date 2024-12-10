Путин назвал школьные предметы, которые формируют культурный код россиян
Путин: история, литература и география формируют культурный код россиян
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Такие школьные предметы, как история, литература и география формируют культурный код россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Думаю, то, что вы сказали по поводу истории, литературы, географии - очень правильно, в совокупности именно. Потому что эти предметы действительно формируют наш культурный код, что чрезвычайно важно. Чрезвычайно", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин во вторник проводит по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. На повестке встречи президента РФ с членами президентского Совета по правам человека: школьное образование, вопросы миграции, механизмы поиска без вести пропавших в зоне СВО и проблемы уголовно-исполнительной системы.