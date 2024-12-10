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Нарышкин рассказал о нарастающем кризисе американоцентричного мира - РИА Новости, 10.12.2024
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11:17 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/krizis-1988343912.html
Нарышкин рассказал о нарастающем кризисе американоцентричного мира
Нарышкин рассказал о нарастающем кризисе американоцентричного мира - РИА Новости, 10.12.2024
Нарышкин рассказал о нарастающем кризисе американоцентричного мира
Прогноз о нарастающем кризисе американоцентричного мира подтвердился в 2024 году, будущее - за развитием БРИКС, заявил директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:17
2024-12-10T11:17
в мире
россия
сша
сергей нарышкин
джо байден
брикс
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
международный уголовный суд
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Прогноз о нарастающем кризисе американоцентричного мира подтвердился в 2024 году, будущее - за развитием БРИКС, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик". "Магистральный прогноз о нарастающем кризисе американоцентричного мира и идущей ему на смену многополярности, безусловно, подтвердился. Проявления этого процесса мы наблюдали на протяжении всего года", - сказал Нарышкин. "Взять хотя бы провал американского "саммита за демократию". Напомню, этот ревизионистский форум был создан командой (президента США) Джо Байдена для фиксации передела мира по лекалам Вашингтона, утверждения пресловутого "порядка, основанного на правилах" и предания остракизму всех, кто этим "правилам" отказывается присягать", - добавил директор СВР. По словам Нарышкина, "саммит за демократию" задумывался как глобальный, а в итоге превратился в "заштатную министерскую встречу, на которую Белому дому едва удалось загнать несколько десятков ближайших союзников". "Еще один болезненный щелчок по носу американцы и их сателлиты получили на так называемом саммите мира в Бюргенштоке. Лидеры крупнейших незападных стран просто отказались принимать участие в этом фарсе, а многие из тех, кто приехал в Швейцарию, не стали подписывать итоговое коммюнике", - отметил Нарышкин. Во всем мире прекрасно осознают абсурдность попыток урегулировать украинский кризис без участия России, особенно с учетом развития ситуации на линии боевого соприкосновения, сказал директор СВР. "На этом понимании основывается миротворческая и посредническая деятельность Бразилии, Индии, Индонезии, Китая, Турции, арабских и африканских государств. И только Запад продолжает жить в абсолютно искусственной, оторванной от жизни реальности, в которой он уже "изолировал" Москву, а если принять во внимание одиозные ордера МУС, то и нанес нам "стратегическое поражение", - отметил Нарышкин. "Но мир, слава богу, не лаборатория и не компьютерная игра, он не поддается конструированию с помощью информационных и политических технологий. В "результативности" западных усилий по "изоляции" России мы имели возможность убедиться в ходе триумфального саммита БРИКС в Казани. На пути становления подлинной многополярности это мероприятия без преувеличения стало вехой — и по составу участников, и по повестке, и по общей атмосфере, в которой оно проходило", - сказал глава российской внешней разведки. По словам директора СВР, в западной прессе часто можно встретить сравнения БРИКС с "семеркой". "Однако между ними, как я не раз говорил, принципиальная разница. "Семерка" — это Вашингтон и его сателлиты, то есть прямое порождение однополярного мира, основанного на долларе и произволе США. А БРИКС, особенно в нынешнем расширенном виде, — это союз равноправных держав, вернее, цивилизаций, стремящихся совместно найти ответы на наиболее острые вызовы современности с учетом национальных интересов. "Семерка" — это прошлое, БРИКС — будущее", - подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20241030/rossiya-1980784215.html
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в мире, россия, сша, сергей нарышкин, джо байден, брикс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), международный уголовный суд
В мире, Россия, США, Сергей Нарышкин, Джо Байден, БРИКС, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Международный уголовный суд
Нарышкин рассказал о нарастающем кризисе американоцентричного мира

Нарышкин: прогноз о кризисе американоцентричного мира подтвердился в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Прогноз о нарастающем кризисе американоцентричного мира подтвердился в 2024 году, будущее - за развитием БРИКС, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик".
"Магистральный прогноз о нарастающем кризисе американоцентричного мира и идущей ему на смену многополярности, безусловно, подтвердился. Проявления этого процесса мы наблюдали на протяжении всего года", - сказал Нарышкин.
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"Взять хотя бы провал американского "саммита за демократию". Напомню, этот ревизионистский форум был создан командой (президента США) Джо Байдена для фиксации передела мира по лекалам Вашингтона, утверждения пресловутого "порядка, основанного на правилах" и предания остракизму всех, кто этим "правилам" отказывается присягать", - добавил директор СВР.
По словам Нарышкина, "саммит за демократию" задумывался как глобальный, а в итоге превратился в "заштатную министерскую встречу, на которую Белому дому едва удалось загнать несколько десятков ближайших союзников".
"Еще один болезненный щелчок по носу американцы и их сателлиты получили на так называемом саммите мира в Бюргенштоке. Лидеры крупнейших незападных стран просто отказались принимать участие в этом фарсе, а многие из тех, кто приехал в Швейцарию, не стали подписывать итоговое коммюнике", - отметил Нарышкин.
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Во всем мире прекрасно осознают абсурдность попыток урегулировать украинский кризис без участия России, особенно с учетом развития ситуации на линии боевого соприкосновения, сказал директор СВР.
"На этом понимании основывается миротворческая и посредническая деятельность Бразилии, Индии, Индонезии, Китая, Турции, арабских и африканских государств. И только Запад продолжает жить в абсолютно искусственной, оторванной от жизни реальности, в которой он уже "изолировал" Москву, а если принять во внимание одиозные ордера МУС, то и нанес нам "стратегическое поражение", - отметил Нарышкин.
"Но мир, слава богу, не лаборатория и не компьютерная игра, он не поддается конструированию с помощью информационных и политических технологий. В "результативности" западных усилий по "изоляции" России мы имели возможность убедиться в ходе триумфального саммита БРИКС в Казани. На пути становления подлинной многополярности это мероприятия без преувеличения стало вехой — и по составу участников, и по повестке, и по общей атмосфере, в которой оно проходило", - сказал глава российской внешней разведки.
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По словам директора СВР, в западной прессе часто можно встретить сравнения БРИКС с "семеркой".
"Однако между ними, как я не раз говорил, принципиальная разница. "Семерка" — это Вашингтон и его сателлиты, то есть прямое порождение однополярного мира, основанного на долларе и произволе США. А БРИКС, особенно в нынешнем расширенном виде, — это союз равноправных держав, вернее, цивилизаций, стремящихся совместно найти ответы на наиболее острые вызовы современности с учетом национальных интересов. "Семерка" — это прошлое, БРИКС — будущее", - подчеркнул Нарышкин.
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