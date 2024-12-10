https://ria.ru/20241210/korruptsiya-1988419819.html

Суд взыскал с экс-борца с коррупцией из Нижнего Тагила две квартиры и Lexus

Суд взыскал с экс-борца с коррупцией из Нижнего Тагила две квартиры и Lexus - РИА Новости, 10.12.2024

Суд взыскал с экс-борца с коррупцией из Нижнего Тагила две квартиры и Lexus

Бывший борец с коррупцией из Нижнего Тагила не смог объяснить суду, на какие средства во время работы в полиции он приобрел Lexus RX 300, квартиру на Урале и... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:48

2024-12-10T15:48

2024-12-10T15:48

происшествия

нижний тагил

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Бывший борец с коррупцией из Нижнего Тагила не смог объяснить суду, на какие средства во время работы в полиции он приобрел Lexus RX 300, квартиру на Урале и еще одну, стоимостью 9,5 миллиона рублей, за границей, в итоге все это у него конфисковали, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В ведомстве уточняют, что полицейский был начальником отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке, в сферах интеллектуальной собственности, оборота подакцизных товаров и агропромышленном комплексе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции нижнетагильского УМВД. В 2022 и 2023 годы на денежные средства, законность получения которых не подтверждена, он приобрел автомобиль Lexus RX 300, квартиру в Нижнем Тагиле и квартиру за рубежом, отмечают в пресс-службе. Имущество, стоимость которого не соответствует задекларированному доходу его семьи, экс-полицейский оформил на знакомую. "Суд удовлетворил исковые требования прокурора, обратив автомобиль и квартиру в Нижнем Тагиле в доход государства, а также взыскав с бывшего полицейского в доход Российской Федерации эквивалент стоимости квартиры, расположенной на территории иностранного государства, в размере свыше 9,5 миллионов рублей", – говорится в сообщении. Против экс-правоохранителя возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о получении взятки, производстве или сбыте товаров без маркировки, незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987959852.html

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происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия