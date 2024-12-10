В Европе рассказали о рисках конфискации российских активов
Bloomberg: конфискация российских активов угрожает стабильности еврозоны
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава расположенной в Бельгии одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем Euroclear Валери Урбен заявила, что конфискация замороженных российских активов для выплат Украине угрожает стабильности финансовой системы Европы, передает агентство Блумберг, которому Урбен дала интервью.
"Урбен настаивает на том, что использование (российских - ред.) активов создаст риски для роли евро в качестве резервной валюты, а также в целом стабильности финансов Европы", - говорится в сообщении агентства.
Урбен добавила, что конфискация активов может создать прецедент, который заставит другие страны сомневаться в надежности самой системы Euroclear.
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
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После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.