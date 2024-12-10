https://ria.ru/20241210/koloniya-1988318381.html

Житель Красноярского края уничтожил плакаты с призывом пойти в армию

Житель Красноярского края уничтожил плакаты с призывом пойти в армию - РИА Новости, 10.12.2024

Житель Красноярского края уничтожил плакаты с призывом пойти в армию

Житель Красноярского края осужден на три года колонии общего режима за уничтожение 13 агитационных плакатов, призывающих пойти на военную службу, сообщает... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:21

2024-12-10T09:21

2024-12-10T09:56

происшествия

россия

железногорск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Житель Красноярского края осужден на три года колонии общего режима за уничтожение 13 агитационных плакатов, призывающих пойти на военную службу, сообщает региональный главк СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что в июне фигурант уничтожил в общественных местах в Железногорске 13 агитационных плакатов с призывом поступления на военную службу по контракту в ВС РФ. На плакатах была изображена армейская символика, а также государственный флаг России и георгиевская лента. Администрации города был причинен ущерб порядка 30 тысяч рублей. "Собранные следственным отделом… доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора в отношении 39-летнего жителя города Железногорска. Он признан виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации… Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240709/komi-1958440212.html

россия

железногорск

красноярский край

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происшествия, россия, железногорск , красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)