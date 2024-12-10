https://ria.ru/20241210/kirov-1988507155.html
Киров получил Карту рекордсмена за самый большой хоровод из регионов РФ
Киров получил Карту рекордсмена за самый большой хоровод из регионов РФ - РИА Новости, 10.12.2024
Киров получил Карту рекордсмена за самый большой хоровод из регионов РФ
Национальный рекорд по наибольшему количеству регионов России, участвующих в хороводе, установлен в Кирове; городу официально присвоена Карта рекордсмена,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T20:45
2024-12-10T20:45
2024-12-10T20:45
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Национальный рекорд по наибольшему количеству регионов России, участвующих в хороводе, установлен в Кирове; городу официально присвоена Карта рекордсмена, сообщает пресс-служба областного правительства. Достижение подтвердили эксперты Международной Книги Рекордов INTERRECORD. Рекорд зафиксирован в Реестре Рекордов России (Книге рекордов России) — главном регистраторе достижений страны, говорится в сообщении. В день открытия проекта "Киров – Новогодняя столица России", 7 декабря, на Театральной площади был организован хоровод, участниками которого стали 3,5 тысячи человек из всех 89 регионов России, напомнили в пресс-службе. "Каждый регион привнес в это событие частичку своей уникальной культуры, а весь хоровод стал отражением многообразия и дружбы народов", — отметил руководитель Дирекции по организации 650-летия города Кирова Алексей Чепцов, слова которого приводятся в сообщении.
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россия, киров, рекорды
Кировская область, Россия, Киров, Рекорды
Киров получил Карту рекордсмена за самый большой хоровод из регионов РФ
Международная Книга Рекордов подтвердила рекорд Кирова за самый большой хоровод
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Национальный рекорд по наибольшему количеству регионов России, участвующих в хороводе, установлен в Кирове; городу официально присвоена Карта рекордсмена, сообщает пресс-служба областного правительства.
Достижение подтвердили эксперты Международной Книги Рекордов INTERRECORD. Рекорд зафиксирован в Реестре Рекордов России
(Книге рекордов России) — главном регистраторе достижений страны, говорится в сообщении.
В день открытия проекта "Киров – Новогодняя столица России", 7 декабря, на Театральной площади был организован хоровод, участниками которого стали 3,5 тысячи человек из всех 89 регионов России, напомнили в пресс-службе.
"Каждый регион привнес в это событие частичку своей уникальной культуры, а весь хоровод стал отражением многообразия и дружбы народов", — отметил руководитель Дирекции по организации 650-летия города Кирова
Алексей Чепцов, слова которого приводятся в сообщении.