https://ria.ru/20241210/kirov-1988507155.html

Киров получил Карту рекордсмена за самый большой хоровод из регионов РФ

Киров получил Карту рекордсмена за самый большой хоровод из регионов РФ - РИА Новости, 10.12.2024

Киров получил Карту рекордсмена за самый большой хоровод из регионов РФ

Национальный рекорд по наибольшему количеству регионов России, участвующих в хороводе, установлен в Кирове; городу официально присвоена Карта рекордсмена,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:45

2024-12-10T20:45

2024-12-10T20:45

кировская область

россия

киров

рекорды

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Национальный рекорд по наибольшему количеству регионов России, участвующих в хороводе, установлен в Кирове; городу официально присвоена Карта рекордсмена, сообщает пресс-служба областного правительства. Достижение подтвердили эксперты Международной Книги Рекордов INTERRECORD. Рекорд зафиксирован в Реестре Рекордов России (Книге рекордов России) — главном регистраторе достижений страны, говорится в сообщении. В день открытия проекта "Киров – Новогодняя столица России", 7 декабря, на Театральной площади был организован хоровод, участниками которого стали 3,5 тысячи человек из всех 89 регионов России, напомнили в пресс-службе. "Каждый регион привнес в это событие частичку своей уникальной культуры, а весь хоровод стал отражением многообразия и дружбы народов", — отметил руководитель Дирекции по организации 650-летия города Кирова Алексей Чепцов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20241207/kirov-1987909447.html

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россия, киров, рекорды