https://ria.ru/20241210/kiev-1988415032.html

В Киеве сняли с флагштока главный флаг Украины

В Киеве сняли с флагштока главный флаг Украины - РИА Новости, 10.12.2024

В Киеве сняли с флагштока главный флаг Украины

Главный флаг Украины сняли с флагштока в Киеве из-за повреждения полотнища, заменить его планируют в ближайшее время, сообщили в Киевской горадминистрации в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:27

2024-12-10T15:27

2024-12-10T21:33

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Главный флаг Украины сняли с флагштока в Киеве из-за повреждения полотнища, заменить его планируют в ближайшее время, сообщили в Киевской горадминистрации в Telegram-канале. "В Киеве главный флаг страны временно сняли для замены полотнища… Флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий. Завершить работы по замене полотнища планируют до конца дня 11 декабря", - говорится в сообщении Киевской горадминистрации. Главный флаг Украины находится у монумента "Родина-мать". Размер его полотнища, по данным Киевской горадминистрации, составляет 24 метра в длину и 16 - в ширину, высота флагштока почти 90 метров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев