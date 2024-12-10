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В Киеве сняли с флагштока главный флаг Украины
В Киеве сняли с флагштока главный флаг Украины - РИА Новости, 10.12.2024
В Киеве сняли с флагштока главный флаг Украины
Главный флаг Украины сняли с флагштока в Киеве из-за повреждения полотнища, заменить его планируют в ближайшее время, сообщили в Киевской горадминистрации в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:27
2024-12-10T15:27
2024-12-10T21:33
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Главный флаг Украины сняли с флагштока в Киеве из-за повреждения полотнища, заменить его планируют в ближайшее время, сообщили в Киевской горадминистрации в Telegram-канале. "В Киеве главный флаг страны временно сняли для замены полотнища… Флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий. Завершить работы по замене полотнища планируют до конца дня 11 декабря", - говорится в сообщении Киевской горадминистрации. Главный флаг Украины находится у монумента "Родина-мать". Размер его полотнища, по данным Киевской горадминистрации, составляет 24 метра в длину и 16 - в ширину, высота флагштока почти 90 метров.
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987299610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев
В Киеве сняли с флагштока главный флаг Украины
В Киеве спустили с флагштока самый большой флаг Украины