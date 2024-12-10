https://ria.ru/20241210/khtsh-1988493268.html
Глава группировки ХТШ заявил, что другим странам не стоит бояться Сирии
Глава группировки ХТШ заявил, что другим странам не стоит бояться Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
Глава группировки ХТШ заявил, что другим странам не стоит бояться Сирии
Глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что другим странам не стоит бояться Сирии после смены в ней власти, сообщает... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:21
2024-12-10T19:21
2024-12-10T19:21
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башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что другим странам не стоит бояться Сирии после смены в ней власти, сообщает телеканал Sky News. "Лидер (ХТШ - ред.)... заявил..., что зарубежным государствам нечего бояться Сирии после свержения Башара Асада", - говорится в сообщении. Как заявил телеканалу аль-Джулани, страх западных стран "напрасен", а Сирия будет восстановлена. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988467020.html
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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава группировки ХТШ заявил, что другим странам не стоит бояться Сирии
Глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" заявил, что Западу нечего бояться Сирии