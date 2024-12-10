https://ria.ru/20241210/khotsenko-1988337168.html
Губернатор Омской области передал школам региона 50 автобусов
Губернатор Омской области передал школам региона 50 автобусов - РИА Новости, 10.12.2024
Губернатор Омской области передал школам региона 50 автобусов
Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:48
2024-12-10T10:48
2024-12-10T11:20
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. Партия автобусов на общую стоимость 170 миллионов рублей распределена во все муниципальные районы. Автобусы смогут развозить более 1400 учеников. Программа "Школьный автобус" инициирована президентом России Владимиром Путиным. С учетом этой партии техники, школьный автопарк обновлен более чем наполовину. Губернатор Хоценко вручил ключи от нового транспорта директорам школ и водителям. "Стало хорошей традицией ежегодно передавать школьные автобусы во все 33 муниципальных образования региона, включая Омск. Спасибо президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, правительству России, министерствам образования и просвещения РФ, министерству промышленности и торговли России за содействие в обновлении школьного автотранспорта. С учетом этой партии из 50 новых школьных автобусов за последние пять лет в Омскую область поставлено практически 400 единиц транспорта. Сегодня многое делается в целом для улучшения состояния системы образования. Мы строим новые школы, ремонтируем учебные заведения и детские сады, начинаем со следующего года ремонтировать колледжи, продолжим модернизацию инфраструктуры детского отдыха и оздоровления", - отметил Виталий Хоценко. Новый транспорт отправился в школы всех муниципальных районов области. Больше всего транспортных единиц, восемь, остались в Омске. Всего в Омской области ежедневно развозят более 16 тысяч детей в 433 школы на 682 автобусах.
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Губернатор Омской области передал школам региона 50 автобусов
Губернатор Омской области Хоценко передал школам региона 50 автобусов
ОМСК, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Партия автобусов на общую стоимость 170 миллионов рублей распределена во все муниципальные районы. Автобусы смогут развозить более 1400 учеников. Программа "Школьный автобус" инициирована президентом России Владимиром Путиным. С учетом этой партии техники, школьный автопарк обновлен более чем наполовину. Губернатор Хоценко вручил ключи от нового транспорта директорам школ и водителям.
"Стало хорошей традицией ежегодно передавать школьные автобусы во все 33 муниципальных образования региона, включая Омск. Спасибо президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, правительству России, министерствам образования и просвещения РФ, министерству промышленности и торговли России за содействие в обновлении школьного автотранспорта. С учетом этой партии из 50 новых школьных автобусов за последние пять лет в Омскую область поставлено практически 400 единиц транспорта. Сегодня многое делается в целом для улучшения состояния системы образования. Мы строим новые школы, ремонтируем учебные заведения и детские сады, начинаем со следующего года ремонтировать колледжи, продолжим модернизацию инфраструктуры детского отдыха и оздоровления", - отметил Виталий Хоценко.
Новый транспорт отправился в школы всех муниципальных районов области. Больше всего транспортных единиц, восемь, остались в Омске. Всего в Омской области ежедневно развозят более 16 тысяч детей в 433 школы на 682 автобусах.