https://ria.ru/20241210/khotsenko-1988337168.html

Губернатор Омской области передал школам региона 50 автобусов

Губернатор Омской области передал школам региона 50 автобусов - РИА Новости, 10.12.2024

Губернатор Омской области передал школам региона 50 автобусов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:48

2024-12-10T10:48

2024-12-10T11:20

омская область

омская область

виталий хоценко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988343485_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b15ebcd00745f0b984d617bb5add70d3.jpg

ОМСК, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. Партия автобусов на общую стоимость 170 миллионов рублей распределена во все муниципальные районы. Автобусы смогут развозить более 1400 учеников. Программа "Школьный автобус" инициирована президентом России Владимиром Путиным. С учетом этой партии техники, школьный автопарк обновлен более чем наполовину. Губернатор Хоценко вручил ключи от нового транспорта директорам школ и водителям. "Стало хорошей традицией ежегодно передавать школьные автобусы во все 33 муниципальных образования региона, включая Омск. Спасибо президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, правительству России, министерствам образования и просвещения РФ, министерству промышленности и торговли России за содействие в обновлении школьного автотранспорта. С учетом этой партии из 50 новых школьных автобусов за последние пять лет в Омскую область поставлено практически 400 единиц транспорта. Сегодня многое делается в целом для улучшения состояния системы образования. Мы строим новые школы, ремонтируем учебные заведения и детские сады, начинаем со следующего года ремонтировать колледжи, продолжим модернизацию инфраструктуры детского отдыха и оздоровления", - отметил Виталий Хоценко. Новый транспорт отправился в школы всех муниципальных районов области. Больше всего транспортных единиц, восемь, остались в Омске. Всего в Омской области ежедневно развозят более 16 тысяч детей в 433 школы на 682 автобусах.

https://ria.ru/20241209/khotsenko-1988195124.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омская область, виталий хоценко