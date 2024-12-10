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Губернатор Омской области передал школам региона 50 автобусов - РИА Новости, 10.12.2024
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Омская область
 
10:48 10.12.2024 (обновлено: 11:20 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/khotsenko-1988337168.html
Губернатор Омской области передал школам региона 50 автобусов
Губернатор Омской области передал школам региона 50 автобусов - РИА Новости, 10.12.2024
Губернатор Омской области передал школам региона 50 автобусов
Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:48
2024-12-10T11:20
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. Партия автобусов на общую стоимость 170 миллионов рублей распределена во все муниципальные районы. Автобусы смогут развозить более 1400 учеников. Программа "Школьный автобус" инициирована президентом России Владимиром Путиным. С учетом этой партии техники, школьный автопарк обновлен более чем наполовину. Губернатор Хоценко вручил ключи от нового транспорта директорам школ и водителям. "Стало хорошей традицией ежегодно передавать школьные автобусы во все 33 муниципальных образования региона, включая Омск. Спасибо президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, правительству России, министерствам образования и просвещения РФ, министерству промышленности и торговли России за содействие в обновлении школьного автотранспорта. С учетом этой партии из 50 новых школьных автобусов за последние пять лет в Омскую область поставлено практически 400 единиц транспорта. Сегодня многое делается в целом для улучшения состояния системы образования. Мы строим новые школы, ремонтируем учебные заведения и детские сады, начинаем со следующего года ремонтировать колледжи, продолжим модернизацию инфраструктуры детского отдыха и оздоровления", - отметил Виталий Хоценко. Новый транспорт отправился в школы всех муниципальных районов области. Больше всего транспортных единиц, восемь, остались в Омске. Всего в Омской области ежедневно развозят более 16 тысяч детей в 433 школы на 682 автобусах.
https://ria.ru/20241209/khotsenko-1988195124.html
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Губернатор Омской области передал школам региона 50 автобусов

Губернатор Омской области Хоценко передал школам региона 50 автобусов

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской области Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона
Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона
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ОМСК, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Партия автобусов на общую стоимость 170 миллионов рублей распределена во все муниципальные районы. Автобусы смогут развозить более 1400 учеников. Программа "Школьный автобус" инициирована президентом России Владимиром Путиным. С учетом этой партии техники, школьный автопарк обновлен более чем наполовину. Губернатор Хоценко вручил ключи от нового транспорта директорам школ и водителям.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской области Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона
Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал 50 школьных автобусов учебным заведениям региона
"Стало хорошей традицией ежегодно передавать школьные автобусы во все 33 муниципальных образования региона, включая Омск. Спасибо президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, правительству России, министерствам образования и просвещения РФ, министерству промышленности и торговли России за содействие в обновлении школьного автотранспорта. С учетом этой партии из 50 новых школьных автобусов за последние пять лет в Омскую область поставлено практически 400 единиц транспорта. Сегодня многое делается в целом для улучшения состояния системы образования. Мы строим новые школы, ремонтируем учебные заведения и детские сады, начинаем со следующего года ремонтировать колледжи, продолжим модернизацию инфраструктуры детского отдыха и оздоровления", - отметил Виталий Хоценко.
Новый транспорт отправился в школы всех муниципальных районов области. Больше всего транспортных единиц, восемь, остались в Омске. Всего в Омской области ежедневно развозят более 16 тысяч детей в 433 школы на 682 автобусах.
Губерна­тор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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