https://ria.ru/20241210/khinshteyn-1988514779.html
Хинштейн допустил участие в выборах главы Курской области
Хинштейн допустил участие в выборах главы Курской области - РИА Новости, 10.12.2024
Хинштейн допустил участие в выборах главы Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн планирует участвовать в выборах на должность главы региона, если его поддержат жители, об этом он рассказал... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T22:22
2024-12-10T22:22
2024-12-10T22:22
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александр хинштейн
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КУРСК, 10 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн планирует участвовать в выборах на должность главы региона, если его поддержат жители, об этом он рассказал на встрече с журналистами во вторник. "Я говорю о том, как будет в период моей работы врио губернатора. Ну, а затем, если Бог даст, и пойду на выборы. Если, дай Бог, люди поддержат, куряне поверят, потому что, понятно, я для вас человек новый, вы меня не знаете. Ну, журналистское сообщество, наверное, знает лучше, заочно, нежели чем простые... граждане", - сказал Хинштейн.
https://ria.ru/20241210/khinshteyn-1988502429.html
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курская область, александр хинштейн, россия, общество
Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Общество
Хинштейн допустил участие в выборах главы Курской области
Хинштейн допустил участие в выборах, если его поддержат жители Курской области