https://ria.ru/20241210/katar-1988382420.html

Катар может восстановить дипломатические отношения с Сирией

Катар может восстановить дипломатические отношения с Сирией - РИА Новости, 10.12.2024

Катар может восстановить дипломатические отношения с Сирией

Катар положительно оценивает возможность восстановления разорванных с властями Башара Асада дипломатических отношений с Сирией, где теперь действует переходное... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:04

2024-12-10T14:04

2024-12-10T14:04

в мире

сирия

катар

турция

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149581/87/1495818777_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_fed83055d068d6da5292dc063735ce6a.jpg

ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Катар положительно оценивает возможность восстановления разорванных с властями Башара Асада дипломатических отношений с Сирией, где теперь действует переходное правительство, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.По его слова, Катар разорвал дипломатические отношения с Сирией при президенте Башаре Асаде. "Сейчас, когда в Сирии сформировано переходное правительство, мы собираемся всеми способами поддержать сирийский народ и положительно относимся к восстановлению связей", - сказал он.Он напомнил, что с начала событий в Сирии в 2011 году в Катаре перестало действовать посольство прежних властей Сирии, а была открыта созданная оппозицией дипмиссия.Он указал, что со вчерашнего дня Катар начал отправлять в Сирию гуманитарную помощь через воздушный мост в Турцию и отправил уже 25 тонн помощи.

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

сирия

катар

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, катар, турция, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024