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Катар может восстановить дипломатические отношения с Сирией - РИА Новости, 10.12.2024
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14:04 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/katar-1988382420.html
Катар может восстановить дипломатические отношения с Сирией
Катар может восстановить дипломатические отношения с Сирией - РИА Новости, 10.12.2024
Катар может восстановить дипломатические отношения с Сирией
Катар положительно оценивает возможность восстановления разорванных с властями Башара Асада дипломатических отношений с Сирией, где теперь действует переходное... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:04
2024-12-10T14:04
в мире
сирия
катар
турция
башар асад
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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Катар положительно оценивает возможность восстановления разорванных с властями Башара Асада дипломатических отношений с Сирией, где теперь действует переходное правительство, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.По его слова, Катар разорвал дипломатические отношения с Сирией при президенте Башаре Асаде. "Сейчас, когда в Сирии сформировано переходное правительство, мы собираемся всеми способами поддержать сирийский народ и положительно относимся к восстановлению связей", - сказал он.Он напомнил, что с начала событий в Сирии в 2011 году в Катаре перестало действовать посольство прежних властей Сирии, а была открыта созданная оппозицией дипмиссия.Он указал, что со вчерашнего дня Катар начал отправлять в Сирию гуманитарную помощь через воздушный мост в Турцию и отправил уже 25 тонн помощи.
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в мире, сирия, катар, турция, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Катар, Турция, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Катар может восстановить дипломатические отношения с Сирией

МИД Катара допустил возможность восстановления дипотношений с Сирией

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкГород Доха, Катар
Город Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Город Доха, Катар. Архивное фото
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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Катар положительно оценивает возможность восстановления разорванных с властями Башара Асада дипломатических отношений с Сирией, где теперь действует переходное правительство, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
По его слова, Катар разорвал дипломатические отношения с Сирией при президенте Башаре Асаде. "Сейчас, когда в Сирии сформировано переходное правительство, мы собираемся всеми способами поддержать сирийский народ и положительно относимся к восстановлению связей", - сказал он.
Он напомнил, что с начала событий в Сирии в 2011 году в Катаре перестало действовать посольство прежних властей Сирии, а была открыта созданная оппозицией дипмиссия.
Он указал, что со вчерашнего дня Катар начал отправлять в Сирию гуманитарную помощь через воздушный мост в Турцию и отправил уже 25 тонн помощи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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В миреСирияКатарТурцияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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