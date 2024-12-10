https://ria.ru/20241210/kalifornija-1988483755.html

В Калифорнии начался крупный лесной пожар

В Калифорнии начался крупный лесной пожар - РИА Новости, 10.12.2024

В Калифорнии начался крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар бушует недалеко от города Малибу в Калифорнии, жителей близлежащих районов эвакуируют, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на пожарных и РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:33

2024-12-10T18:33

2024-12-10T18:33

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Крупный лесной пожар бушует недалеко от города Малибу в Калифорнии, жителей близлежащих районов эвакуируют, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на пожарных и местные власти. "Крупный лесной пожар разгорелся в каньоне Малибу… жителей эвакуируют", - указывает телеканал. Отмечается, что пожар охватил более 750 гектаров, свидетели и пожарные говорят, что некоторые дома уже уничтожены огнем. Для тушения огня привлечена авиация. Хотя причина возгорания остается неизвестной, телеканал обращает внимание, что распространению пламени способствовал сильный ветер. По информации телеканала, жителей округа Лос-Анджелес предупредили об отключениях электричества, если ветер усилится.

https://ria.ru/20240310/kannabis-1932148938.html

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в мире, малибу, калифорния, лос-анджелес