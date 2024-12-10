https://ria.ru/20241210/izrail-1988469214.html

Израиль создаст стерильную зону безопасности на юге Сирии

Израиль создаст стерильную зону безопасности на юге Сирии - РИА Новости, 10.12.2024

Израиль создаст стерильную зону безопасности на юге Сирии

Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник заявил, что распорядился создать "стерильную зону безопасности" на юге Сирии с целью предотвращения... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:38

2024-12-10T17:38

2024-12-10T17:38

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израиль

сирия

голанские высоты

исраэль кац

биньямин нетаньяху

обострение ситуации в сирии — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник заявил, что распорядился создать "стерильную зону безопасности" на юге Сирии с целью предотвращения террористических угроз для государства Израиль. "В настоящее время ЦАХАЛ завершает свою дислокацию в буферной зоне и на господствующих позициях, чтобы защитить жителей Голанских высот и граждан государства Израиль. Я вместе с премьер-министром (Биньямином Нетаньяху - ред.) поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) создать стерильную от оружия и террористических угроз зону безопасности на юге Сирии", - заявил Кац во время посещения зоны ВМС в Хайфе. По его словам, это делается с целью предотвратить угрозу терроризма, которая существовала на границах Израиля с Ливаном и сектором Газа до 7 октября 2023 года. "Мы не допустим этого, мы не допустим угроз государству Израиль, мы продолжим и будем действовать изо всех сил, чтобы устранить угрозы", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20241208/izrail-1987973072.html

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сирия

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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, исраэль кац, биньямин нетаньяху, обострение ситуации в сирии — 2024