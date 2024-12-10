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Израиль создаст стерильную зону безопасности на юге Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
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17:38 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/izrail-1988469214.html
Израиль создаст стерильную зону безопасности на юге Сирии
Израиль создаст стерильную зону безопасности на юге Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
Израиль создаст стерильную зону безопасности на юге Сирии
Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник заявил, что распорядился создать "стерильную зону безопасности" на юге Сирии с целью предотвращения... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:38
2024-12-10T17:38
в мире
израиль
сирия
голанские высоты
исраэль кац
биньямин нетаньяху
обострение ситуации в сирии — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник заявил, что распорядился создать "стерильную зону безопасности" на юге Сирии с целью предотвращения террористических угроз для государства Израиль. "В настоящее время ЦАХАЛ завершает свою дислокацию в буферной зоне и на господствующих позициях, чтобы защитить жителей Голанских высот и граждан государства Израиль. Я вместе с премьер-министром (Биньямином Нетаньяху - ред.) поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) создать стерильную от оружия и террористических угроз зону безопасности на юге Сирии", - заявил Кац во время посещения зоны ВМС в Хайфе. По его словам, это делается с целью предотвратить угрозу терроризма, которая существовала на границах Израиля с Ливаном и сектором Газа до 7 октября 2023 года. "Мы не допустим этого, мы не допустим угроз государству Израиль, мы продолжим и будем действовать изо всех сил, чтобы устранить угрозы", - подчеркнул министр.
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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, исраэль кац, биньямин нетаньяху, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Голанские высоты, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Израиль создаст стерильную зону безопасности на юге Сирии

Кац поручил создать стерильную зону безопасности на юге Сирии

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник заявил, что распорядился создать "стерильную зону безопасности" на юге Сирии с целью предотвращения террористических угроз для государства Израиль.
"В настоящее время ЦАХАЛ завершает свою дислокацию в буферной зоне и на господствующих позициях, чтобы защитить жителей Голанских высот и граждан государства Израиль. Я вместе с премьер-министром (Биньямином Нетаньяху - ред.) поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) создать стерильную от оружия и террористических угроз зону безопасности на юге Сирии", - заявил Кац во время посещения зоны ВМС в Хайфе.
По его словам, это делается с целью предотвратить угрозу терроризма, которая существовала на границах Израиля с Ливаном и сектором Газа до 7 октября 2023 года.
"Мы не допустим этого, мы не допустим угроз государству Израиль, мы продолжим и будем действовать изо всех сил, чтобы устранить угрозы", - подчеркнул министр.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Израиль развернул силы в буферной зоне на границе с Сирией
8 декабря, 09:40
 
В миреИзраильСирияГоланские высотыИсраэль КацБиньямин НетаньяхуОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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