https://ria.ru/20241210/izrail-1988469214.html
Израиль создаст стерильную зону безопасности на юге Сирии
Израиль создаст стерильную зону безопасности на юге Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
Израиль создаст стерильную зону безопасности на юге Сирии
Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник заявил, что распорядился создать "стерильную зону безопасности" на юге Сирии с целью предотвращения... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:38
2024-12-10T17:38
2024-12-10T17:38
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник заявил, что распорядился создать "стерильную зону безопасности" на юге Сирии с целью предотвращения террористических угроз для государства Израиль. "В настоящее время ЦАХАЛ завершает свою дислокацию в буферной зоне и на господствующих позициях, чтобы защитить жителей Голанских высот и граждан государства Израиль. Я вместе с премьер-министром (Биньямином Нетаньяху - ред.) поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) создать стерильную от оружия и террористических угроз зону безопасности на юге Сирии", - заявил Кац во время посещения зоны ВМС в Хайфе. По его словам, это делается с целью предотвратить угрозу терроризма, которая существовала на границах Израиля с Ливаном и сектором Газа до 7 октября 2023 года. "Мы не допустим этого, мы не допустим угроз государству Израиль, мы продолжим и будем действовать изо всех сил, чтобы устранить угрозы", - подчеркнул министр.
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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, исраэль кац, биньямин нетаньяху, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Голанские высоты, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Израиль создаст стерильную зону безопасности на юге Сирии
Кац поручил создать стерильную зону безопасности на юге Сирии