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В Израиле начнется суд по уголовным делам с участием Нетаньяху - РИА Новости, 10.12.2024
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07:32 10.12.2024 (обновлено: 08:50 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/izrail-1988307763.html
В Израиле начнется суд по уголовным делам с участием Нетаньяху
В Израиле начнется суд по уголовным делам с участием Нетаньяху - РИА Новости, 10.12.2024
В Израиле начнется суд по уголовным делам с участием Нетаньяху
Слушания по трем уголовным делам против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху начнутся во вторник в окружном суде Тель-Авива. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:32
2024-12-10T08:50
в мире
тель-авив
израиль
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Слушания по трем уголовным делам против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху начнутся во вторник в окружном суде Тель-Авива. Согласно установленному судьями регламенту, премьер должен давать показания три раза в неделю по шесть часов в день. Ряд израильских политиков и министров ранее неоднократно обращались к судебным властям с просьбой отсрочить проведение слушаний по делам, которые тянутся с 2019 года, однако суд отклонил эти запросы, согласившись лишь на несколько часов перенести начало дачи показаний премьером. Запросы были сделаны в связи с продолжающимися боевыми действиями на нескольких фронтах и необходимостью соблюдения премьером своего плотного рабочего графика в этих условиях. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Обвинения по трем делам были предъявлены еще в 2019 году. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
https://ria.ru/20241209/netanyakhu-1988287558.html
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в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Тель-Авив, Израиль, Биньямин Нетаньяху
В Израиле начнется суд по уголовным делам с участием Нетаньяху

Премьер Израиля Нетаньяху начнет давать показания в суде по делам против него

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Слушания по трем уголовным делам против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху начнутся во вторник в окружном суде Тель-Авива.
Согласно установленному судьями регламенту, премьер должен давать показания три раза в неделю по шесть часов в день.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Нетаньяху заявил о желании разоблачить обвинения в свой адрес в суде
9 декабря, 23:43
Ряд израильских политиков и министров ранее неоднократно обращались к судебным властям с просьбой отсрочить проведение слушаний по делам, которые тянутся с 2019 года, однако суд отклонил эти запросы, согласившись лишь на несколько часов перенести начало дачи показаний премьером. Запросы были сделаны в связи с продолжающимися боевыми действиями на нескольких фронтах и необходимостью соблюдения премьером своего плотного рабочего графика в этих условиях.
В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Обвинения по трем делам были предъявлены еще в 2019 году. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Суд в Иерусалиме отказался отсрочить слушание по делу Нетаньяху
13 ноября, 14:54
 
В миреТель-АвивИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
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