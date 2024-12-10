https://ria.ru/20241210/izrail-1988307763.html

В Израиле начнется суд по уголовным делам с участием Нетаньяху

В Израиле начнется суд по уголовным делам с участием Нетаньяху - РИА Новости, 10.12.2024

В Израиле начнется суд по уголовным делам с участием Нетаньяху

Слушания по трем уголовным делам против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху начнутся во вторник в окружном суде Тель-Авива. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T07:32

2024-12-10T07:32

2024-12-10T08:50

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Слушания по трем уголовным делам против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху начнутся во вторник в окружном суде Тель-Авива. Согласно установленному судьями регламенту, премьер должен давать показания три раза в неделю по шесть часов в день. Ряд израильских политиков и министров ранее неоднократно обращались к судебным властям с просьбой отсрочить проведение слушаний по делам, которые тянутся с 2019 года, однако суд отклонил эти запросы, согласившись лишь на несколько часов перенести начало дачи показаний премьером. Запросы были сделаны в связи с продолжающимися боевыми действиями на нескольких фронтах и необходимостью соблюдения премьером своего плотного рабочего графика в этих условиях. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Обвинения по трем делам были предъявлены еще в 2019 году. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху