Израильские военные атаковали ВМС Сирии, пишут СМИ
WSJ: израильские военные ракетами атаковали ВМС Сирии
© Кадр видео из соцсетейПоследствия израильского удара по военно-морским силам Сирии
© Кадр видео из соцсетей
Последствия израильского удара по военно-морским силам Сирии
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Израильская армия нанесла удары по военно-морским и другим сирийским военным объектам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Израильские ракетные корабли ночью уничтожили военные суда, принадлежащие правительственным силам, которые имели ракеты класса "море — море", — говорится в тексте.
По данным газеты, удары наносились в районе порта Латакия и залива Минет-эль-Бейда и были направлены на то, чтобы "не допустить попадания оружия в руки повстанцев".
Позднее министр обороны еврейского государства Исраэль Кац подтвердил сообщения об ударе.
В воскресенье издание The Jerusalem Post писало со ссылкой на свои источники, что ВВС Израиля атаковали в САР завод по производству химического оружия. Также сообщалось об авиаударах по другим объектам на юге Сирии и в окрестностях Дамаска.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последние дни расширила зону безопасности в сирийской части Голанских высот за пределами созданной после войны Судного дня линии разграничения. Это происходит на фоне падения власти президента Башара Асада в Сирии и захвата значительной части страны силами вооруженной оппозиции.
Голанские высоты до 1967 года находились в составе Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973-й) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
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