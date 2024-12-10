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Израильские военные атаковали ВМС Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024
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16:36 10.12.2024 (обновлено: 18:35 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/israel-1988443479.html
Израильские военные атаковали ВМС Сирии, пишут СМИ
Израильские военные атаковали ВМС Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024
Израильские военные атаковали ВМС Сирии, пишут СМИ
Израильская армия нанесла удары по военно-морским и другим сирийским военным объектам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:36
2024-12-10T18:35
в мире
сирия
башар асад
латакия (мухафаза)
израиль
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Израильская армия нанесла удары по военно-морским и другим сирийским военным объектам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией."Израильские ракетные корабли ночью уничтожили военные суда, принадлежащие правительственным силам, которые имели ракеты класса "море — море", — говорится в тексте.По данным газеты, удары наносились в районе порта Латакия и залива Минет-эль-Бейда и были направлены на то, чтобы "не допустить попадания оружия в руки повстанцев".Позднее министр обороны еврейского государства Исраэль Кац подтвердил сообщения об ударе. В воскресенье издание The Jerusalem Post писало со ссылкой на свои источники, что ВВС Израиля атаковали в САР завод по производству химического оружия. Также сообщалось об авиаударах по другим объектам на юге Сирии и в окрестностях Дамаска.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последние дни расширила зону безопасности в сирийской части Голанских высот за пределами созданной после войны Судного дня линии разграничения. Это происходит на фоне падения власти президента Башара Асада в Сирии и захвата значительной части страны силами вооруженной оппозиции.Голанские высоты до 1967 года находились в составе Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973-й) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241210/siriya-1988293958.html
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в мире, сирия, башар асад, латакия (мухафаза), израиль, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Башар Асад, Латакия (мухафаза), Израиль, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Израильские военные атаковали ВМС Сирии, пишут СМИ

WSJ: израильские военные ракетами атаковали ВМС Сирии

© Кадр видео из соцсетейПоследствия израильского удара по военно-морским силам Сирии
Последствия израильского удара по военно-морским силам Сирии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия израильского удара по военно-морским силам Сирии
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Израильская армия нанесла удары по военно-морским и другим сирийским военным объектам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Израильские ракетные корабли ночью уничтожили военные суда, принадлежащие правительственным силам, которые имели ракеты класса "море — море", — говорится в тексте.
Израильская бронетехника вблизи Голанских высот в деревне Мадждаль-Шамс - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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По данным газеты, удары наносились в районе порта Латакия и залива Минет-эль-Бейда и были направлены на то, чтобы "не допустить попадания оружия в руки повстанцев".
Позднее министр обороны еврейского государства Исраэль Кац подтвердил сообщения об ударе.
В воскресенье издание The Jerusalem Post писало со ссылкой на свои источники, что ВВС Израиля атаковали в САР завод по производству химического оружия. Также сообщалось об авиаударах по другим объектам на юге Сирии и в окрестностях Дамаска.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последние дни расширила зону безопасности в сирийской части Голанских высот за пределами созданной после войны Судного дня линии разграничения. Это происходит на фоне падения власти президента Башара Асада в Сирии и захвата значительной части страны силами вооруженной оппозиции.
Голанские высоты до 1967 года находились в составе Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973-й) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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В миреСирияБашар АсадЛатакия (мухафаза)ИзраильОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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