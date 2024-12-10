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Независимую геномную оценку России могут сформировать через пять-десять лет - РИА Новости, 10.12.2024
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Наука
 
14:10 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/innopraktika-1988383243.html
Независимую геномную оценку России могут сформировать через пять-десять лет
Независимую геномную оценку России могут сформировать через пять-десять лет - РИА Новости, 10.12.2024
Независимую геномную оценку России могут сформировать через пять-десять лет
Независимая геномная оценка России может быть сформирована в течение 5-10 лет, заявила руководитель компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:10
2024-12-10T14:10
наука
россия
иннопрактика
курчатовский институт
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Независимая геномная оценка России может быть сформирована в течение 5-10 лет, заявила руководитель компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова. "В научных инициативах можно отметить наши программы по созданию независимой системы генетики и селекции, которая способствует улучшению генетического потенциала сельхозживотных. Уже в 10 регионах реализуется эта программа, к 2025 году еще 15 (регионов - ред.) планируется. Надеемся, что в горизонте пяти или десяти лет получится сформировать независимую геномную оценку России", - сказала Тихонова на XI Конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес". Глава "Иннопрактики" также отметила, что достичь этой цели помогает Курчатовский институт, с которым был создан совместный стратегический консорциум. "Показатели в этом консорциуме - различные признаки животных: технологические, генетические, это может превратиться в национальное хранилище, банк животных", - рассказала Тихонова. По ее словам, для достижения совокупного суверенитета России необходима комплексная поддержка различных сфер, включая науку, образование и культуру.
https://ria.ru/20241204/nauka-1987054599.html
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россия, иннопрактика, курчатовский институт
Наука, Россия, Иннопрактика, Курчатовский институт
Независимую геномную оценку России могут сформировать через пять-десять лет

"Иннопрактика": геномную оценку РФ могут сформировать через пять-десять лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк Медицинский работник
 Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Независимая геномная оценка России может быть сформирована в течение 5-10 лет, заявила руководитель компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова.
"В научных инициативах можно отметить наши программы по созданию независимой системы генетики и селекции, которая способствует улучшению генетического потенциала сельхозживотных. Уже в 10 регионах реализуется эта программа, к 2025 году еще 15 (регионов - ред.) планируется. Надеемся, что в горизонте пяти или десяти лет получится сформировать независимую геномную оценку России", - сказала Тихонова на XI Конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес".
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Глава "Иннопрактики" также отметила, что достичь этой цели помогает Курчатовский институт, с которым был создан совместный стратегический консорциум.
"Показатели в этом консорциуме - различные признаки животных: технологические, генетические, это может превратиться в национальное хранилище, банк животных", - рассказала Тихонова.
По ее словам, для достижения совокупного суверенитета России необходима комплексная поддержка различных сфер, включая науку, образование и культуру.
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