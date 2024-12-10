https://ria.ru/20241210/inflyatsiya-1988514061.html

Аналитики ЦБ назвали причину повышенной инфляции в России

Аналитики ЦБ назвали причину повышенной инфляции в России - РИА Новости, 10.12.2024

Аналитики ЦБ назвали причину повышенной инфляции в России

Повышенная инфляция в РФ – результат действия монетарных факторов, поскольку через кредитный и бюджетный каналы в экономику поступает гораздо больше денег, чем... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T22:13

2024-12-10T22:13

2024-12-10T23:26

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Повышенная инфляция в РФ – результат действия монетарных факторов, поскольку через кредитный и бюджетный каналы в экономику поступает гораздо больше денег, чем она может "переварить", считают аналитики Банка России. Мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с официальной позицией регулятора. Распространено мнение, что в нынешних условиях инфляция в России носит исключительно немонетарный характер, отмечают аналитики. Однако достаточно посмотреть, какими темпами растет денежная масса в экономике (М2 или М2Х), чтобы убедиться, что повышенная инфляция – результат действия монетарных факторов, отмечают в ЦБ. Темпы роста М2 и М2Х на начало декабря составили 20,1% и 15,9% в годовом исчислении соответственно, причем высокие темпы роста наблюдаются с середины 2022 года. В тот период, когда инфляция находилась вблизи 4%, денежные агрегаты увеличивались гораздо медленнее (соответственно на 10 и 7,3% в среднем за 2017-2019 годы, поясняют аналитики. "Через кредитный канал и бюджетный канал (финансирование бюджетного дефицита) в экономику поступает гораздо больше денег, чем она может "переварить", даже с поправкой на замещение внешних заимствований внутренними, рост монетизации экономики и другие структурные факторы, которые временно ослабляют связь между увеличением денег в экономике и инфляцией", - сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". Результатом становится повышенный рост цен, который приводит в том числе к увеличению производственных издержек по широкому кругу товаров и услуг. Последнее зачастую выдается за действие немонетарных факторов инфляции, хотя во многих случаях факторы роста издержек в реальности носят монетарный характер, считают аналитики. "На замедление роста как денежных агрегатов, так и цен повлияют следующие факторы: более сдержанный рост кредитования, признаки которого уже наблюдаются; возврат бюджета к параметрам бюджетного правила, запланированный с 2025 года", - резюмируют аналитики ЦБ РФ.

https://ria.ru/20241206/inflyatsiya-1987660333.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)