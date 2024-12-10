https://ria.ru/20241210/gruziya-1988501053.html

Протестующие в Тбилиси вновь перекрыли проспект перед парламентом

Протестующие в Тбилиси вновь перекрыли проспект перед парламентом - РИА Новости, 10.12.2024

Протестующие в Тбилиси вновь перекрыли проспект перед парламентом

Протестующие против приостановки правительством Грузии переговоров по членству в ЕС во вторник вечером вновь начали митинг у здания парламента и перекрыли... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:02

2024-12-10T20:02

2024-12-10T21:13

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евросоюз

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Протестующие против приостановки правительством Грузии переговоров по членству в ЕС во вторник вечером вновь начали митинг у здания парламента и перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит уже 13-й день подряд. Сейчас в ней участвуют около двух тысяч человек. Полиция не вмешивается. Ранее во вторник Служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов, намеченных на 14 декабря. Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.

https://ria.ru/20241210/es-1988369003.html

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в мире, грузия, тбилиси, протесты в тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024