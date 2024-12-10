https://ria.ru/20241210/gruziya-1988368195.html

Грузинские спецслужбы узнали об операции по срыву выборов президента

Грузинские спецслужбы узнали об операции по срыву выборов президента - РИА Новости, 10.12.2024

Грузинские спецслужбы узнали об операции по срыву выборов президента

Организаторы протестных акций в Тбилиси собираются сорвать президентские выборы, сообщила Служба государственной безопасности Грузии. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:02

2024-12-10T13:02

2024-12-10T15:32

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ТБИЛИСИ, 10 дек — РИА Новости. Организаторы протестных акций в Тбилиси собираются сорвать президентские выборы, сообщила Служба государственной безопасности Грузии. "Согласно полученной информации, организаторы упомянутых деструктивных и преступных действий планируют помешать избирательному процессу президента Грузии 14 декабря 2024 года и всячески не допустить выборов шестого президента Грузии, что искусственно приведет к государственному кризису", — говорится в заявлении ведомства.Парламент страны назначил выборы главы государства на 14 декабря, они должны пройти в здании законодательного собрания.Президента впервые будет избирать коллегия выборщиков. В нее вошли 300 человек: 150 членов парламента, 20 депутатов Верховного совета Абхазии, независимость которой Грузия не признает, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 109 представителей органов местного самоуправления.В первом туре избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков. Если избрать главу государства в первом туре не получится, в этот же день состоится второй тур. Победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.Полномочия действующего президента Саломе Зурабишвили истекают 16 декабря, но она уже заявила, что не сложит свои полномочия и объявила себя единственным законным представителем власти в стране.

https://ria.ru/20241210/gruziya-1988360956.html

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