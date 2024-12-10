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Грузинские спецслужбы узнали об операции по срыву выборов президента - РИА Новости, 10.12.2024
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13:02 10.12.2024 (обновлено: 15:32 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/gruziya-1988368195.html
Грузинские спецслужбы узнали об операции по срыву выборов президента
Грузинские спецслужбы узнали об операции по срыву выборов президента - РИА Новости, 10.12.2024
Грузинские спецслужбы узнали об операции по срыву выборов президента
Организаторы протестных акций в Тбилиси собираются сорвать президентские выборы, сообщила Служба государственной безопасности Грузии. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:02
2024-12-10T15:32
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ТБИЛИСИ, 10 дек — РИА Новости. Организаторы протестных акций в Тбилиси собираются сорвать президентские выборы, сообщила Служба государственной безопасности Грузии. "Согласно полученной информации, организаторы упомянутых деструктивных и преступных действий планируют помешать избирательному процессу президента Грузии 14 декабря 2024 года и всячески не допустить выборов шестого президента Грузии, что искусственно приведет к государственному кризису", — говорится в заявлении ведомства.Парламент страны назначил выборы главы государства на 14 декабря, они должны пройти в здании законодательного собрания.Президента впервые будет избирать коллегия выборщиков. В нее вошли 300 человек: 150 членов парламента, 20 депутатов Верховного совета Абхазии, независимость которой Грузия не признает, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 109 представителей органов местного самоуправления.В первом туре избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков. Если избрать главу государства в первом туре не получится, в этот же день состоится второй тур. Победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.Полномочия действующего президента Саломе Зурабишвили истекают 16 декабря, но она уже заявила, что не сложит свои полномочия и объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
https://ria.ru/20241210/gruziya-1988360956.html
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в мире, грузия, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилиси
Грузинские спецслужбы узнали об операции по срыву выборов президента

Грузинские спецслужбы узнали о подготовке операции по срыву выборов 14 декабря

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeЖенщина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия
Женщина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Женщина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 10 дек — РИА Новости. Организаторы протестных акций в Тбилиси собираются сорвать президентские выборы, сообщила Служба государственной безопасности Грузии.
«
"Согласно полученной информации, организаторы упомянутых деструктивных и преступных действий планируют помешать избирательному процессу президента Грузии 14 декабря 2024 года и всячески не допустить выборов шестого президента Грузии, что искусственно приведет к государственному кризису", — говорится в заявлении ведомства.
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Парламент страны назначил выборы главы государства на 14 декабря, они должны пройти в здании законодательного собрания.
Президента впервые будет избирать коллегия выборщиков. В нее вошли 300 человек: 150 членов парламента, 20 депутатов Верховного совета Абхазии, независимость которой Грузия не признает, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 109 представителей органов местного самоуправления.
В первом туре избранным считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов от полного состава коллегии выборщиков. Если избрать главу государства в первом туре не получится, в этот же день состоится второй тур. Победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.
Полномочия действующего президента Саломе Зурабишвили истекают 16 декабря, но она уже заявила, что не сложит свои полномочия и объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
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