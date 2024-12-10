https://ria.ru/20241210/gruzija-1988377484.html
В Грузии рассказали об обострении ситуации перед выборами президента
В Грузии рассказали об обострении ситуации перед выборами президента - РИА Новости, 10.12.2024
В Грузии рассказали об обострении ситуации перед выборами президента
Обострение ситуации в Грузии перед президентскими выборами, намеченными на 14 декабря, проводится местными активистами при координации спецслужб зарубежных... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:39
2024-12-10T13:39
2024-12-10T13:39
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 10 дек - РИА Новости. Обострение ситуации в Грузии перед президентскими выборами, намеченными на 14 декабря, проводится местными активистами при координации спецслужб зарубежных стран, сообщает во вторник служба государственной безопасности страны. "Организаторы преступления рассматривают возможность, особенно во вторник, среду и четверг текущей недели, а также частично в пятницу, максимально обострить ситуацию, в результате чего должно быть 2-3 жертвы. Жертвами они попытаются усилить протестный заряд, поощрять радикальные настроения, которые, по их замыслу, должны перерасти в неконтролируемые процессы, и обвинить в этом власть. Реализация указанных процессов обеспечивается местными субъектами при координации спецслужб зарубежных стран. Существующий план развивается по апробированному сценарию, характерному для "цветных революций", - говорится в заявлении. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986971977.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Грузии рассказали об обострении ситуации перед выборами президента
Обострение ситуации в Грузии проводится при координации иностранных спецслужб
ТБИЛИСИ, 10 дек - РИА Новости. Обострение ситуации в Грузии перед президентскими выборами, намеченными на 14 декабря, проводится местными активистами при координации спецслужб зарубежных стран, сообщает во вторник служба государственной безопасности страны.
"Организаторы преступления рассматривают возможность, особенно во вторник, среду и четверг текущей недели, а также частично в пятницу, максимально обострить ситуацию, в результате чего должно быть 2-3 жертвы. Жертвами они попытаются усилить протестный заряд, поощрять радикальные настроения, которые, по их замыслу, должны перерасти в неконтролируемые процессы, и обвинить в этом власть. Реализация указанных процессов обеспечивается местными субъектами при координации спецслужб зарубежных стран. Существующий план развивается по апробированному сценарию, характерному для "цветных революций", - говорится в заявлении.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии
28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе
заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.