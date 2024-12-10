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Госдума одобрила ответственность за повторную продажу табака детям - РИА Новости, 10.12.2024
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16:54 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/gosduma-1988448430.html
Госдума одобрила ответственность за повторную продажу табака детям
Госдума одобрила ответственность за повторную продажу табака детям - РИА Новости, 10.12.2024
Госдума одобрила ответственность за повторную продажу табака детям
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за повторную продажу табака и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:54
2024-12-10T16:54
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за повторную продажу табака и никотиносодержащей продукции детям. Законопроект был внесен в палату группой депутатов всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Изменения вносятся в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ. Законопроектом предлагается установить, что розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, если это деяние совершено неоднократно, наказывается штрафом в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Володин ранее отмечал, что поправки направлены на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции. По его словам, речь идёт о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе, употребление которых может привести к серьёзным заболеваниям. "Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. За прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год", - сообщал председатель Госдумы.
https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988410022.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума одобрила ответственность за повторную продажу табака детям

ГД приняла в I чтении проект о наказании за повторную продажу табака детям

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы России
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за повторную продажу табака и никотиносодержащей продукции детям.
Законопроект был внесен в палату группой депутатов всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Изменения вносятся в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ.
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Законопроектом предлагается установить, что розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, если это деяние совершено неоднократно, наказывается штрафом в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Володин ранее отмечал, что поправки направлены на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции. По его словам, речь идёт о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе, употребление которых может привести к серьёзным заболеваниям.
"Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. За прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год", - сообщал председатель Госдумы.
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