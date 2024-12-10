https://ria.ru/20241210/gosduma-1988410851.html
ГД приняла закон о наказании добровольцев за преступления против службы
ГД приняла закон о наказании добровольцев за преступления против службы - РИА Новости, 10.12.2024
ГД приняла закон о наказании добровольцев за преступления против службы
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым распространяется на добровольцев уголовная... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:13
2024-12-10T15:13
2024-12-10T15:16
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым распространяется на добровольцев уголовная ответственность за совершенные преступления против военной службы. Законопроект был разработан группой депутатов, в числе которых глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев. Законопроектом предусматривается распространение на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, уголовной ответственности за совершенные ими преступления против военной службы. Такими преступлениями является, в частности, неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, дезертирство, уничтожение или повреждение военного имущества, добровольная сдача в плен и другие. Устанавливается, что в отношении гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, под начальником понимается лицо, наделенное организационно-распорядительными функциями, а под прохождением военной службы (исполнением обязанностей военной службы) понимается исполнение указанным гражданином обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.
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андрей картаполов, василий пискарев, госдума рф, россия, общество
Андрей Картаполов, Василий Пискарев, Госдума РФ, Россия, Общество
ГД приняла закон о наказании добровольцев за преступления против службы
ГД приняла закон об ответственности добровольцев за преступления против службы
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым распространяется на добровольцев уголовная ответственность за совершенные преступления против военной службы.
Законопроект был разработан группой депутатов, в числе которых глава комитета Госдумы
по обороне Андрей Картаполов
и глава комитета по безопасности Василий Пискарев
.
Законопроектом предусматривается распространение на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, уголовной ответственности за совершенные ими преступления против военной службы.
Такими преступлениями является, в частности, неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, дезертирство, уничтожение или повреждение военного имущества, добровольная сдача в плен и другие.
Устанавливается, что в отношении гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, под начальником понимается лицо, наделенное организационно-распорядительными функциями, а под прохождением военной службы (исполнением обязанностей военной службы) понимается исполнение указанным гражданином обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.