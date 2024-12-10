https://ria.ru/20241210/gazprombank-1988379086.html

Санкции против Газпромбанка несут риски для Турции, заявил российский посол

Санкции против Газпромбанка несут риски для Турции, заявил российский посол - РИА Новости, 10.12.2024

Санкции против Газпромбанка несут риски для Турции, заявил российский посол

Санкции США против "Газпромбанка" угрожают энергетической безопасности Турции, так как РФ поставляет более 40% импортируемого Анкарой газа, заявил во вторник... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:47

2024-12-10T13:47

2024-12-10T13:51

турция

сша

россия

алексей ерхов

газпромбанк

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347000_0:424:2888:2048_1920x0_80_0_0_17c3f1ee647250ac7a62552cce12b65e.jpg

СТАМБУЛ, 10 дек - РИА Новости. Санкции США против "Газпромбанка" угрожают энергетической безопасности Турции, так как РФ поставляет более 40% импортируемого Анкарой газа, заявил во вторник посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Ерхов напомнил, что Газпромбанк являлся главным платежным агентом в торговле российским газом. "Напомню, что в потребляемом Турцией газе доля России превышает 40%. В этом контексте действия США представляют непосредственный риск для энергетической безопасности Турции, особенно с учетом предстоящего зимнего отопительного сезона", - заявил Ерхов, выступая на выездной сессии по продвижению бизнес- и инвестиционного потенциала России в Турции. ЕС пытается надавить на США ради смягчения американских санкций против Газпромбанка, это делается для обеспечения поставок российского газа в Европу, сообщило 6 декабря агентство Блумберг со ссылкой на источники. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.

https://ria.ru/20241206/gazprombank-1987795571.html

https://ria.ru/20241206/es-1987820817.html

турция

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, сша, россия, алексей ерхов, газпромбанк, евросоюз, в мире