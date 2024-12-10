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Санкции против Газпромбанка несут риски для Турции, заявил российский посол
Санкции против Газпромбанка несут риски для Турции, заявил российский посол - РИА Новости, 10.12.2024
Санкции против Газпромбанка несут риски для Турции, заявил российский посол
Санкции США против "Газпромбанка" угрожают энергетической безопасности Турции, так как РФ поставляет более 40% импортируемого Анкарой газа, заявил во вторник... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:47
2024-12-10T13:47
2024-12-10T13:51
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СТАМБУЛ, 10 дек - РИА Новости. Санкции США против "Газпромбанка" угрожают энергетической безопасности Турции, так как РФ поставляет более 40% импортируемого Анкарой газа, заявил во вторник посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Ерхов напомнил, что Газпромбанк являлся главным платежным агентом в торговле российским газом. "Напомню, что в потребляемом Турцией газе доля России превышает 40%. В этом контексте действия США представляют непосредственный риск для энергетической безопасности Турции, особенно с учетом предстоящего зимнего отопительного сезона", - заявил Ерхов, выступая на выездной сессии по продвижению бизнес- и инвестиционного потенциала России в Турции. ЕС пытается надавить на США ради смягчения американских санкций против Газпромбанка, это делается для обеспечения поставок российского газа в Европу, сообщило 6 декабря агентство Блумберг со ссылкой на источники. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
https://ria.ru/20241206/gazprombank-1987795571.html
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турция, сша, россия, алексей ерхов, газпромбанк, евросоюз, в мире
Турция, США, Россия, Алексей Ерхов, Газпромбанк, Евросоюз, В мире
Санкции против Газпромбанка несут риски для Турции, заявил российский посол
Посол Ерхов: санкции США против Газпромбанка угрожают энергобезопасности Турции