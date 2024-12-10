https://ria.ru/20241210/gaza-1988425611.html

В секторе Газа за сутки погибли 28 человек, заявил местный минздрав

В секторе Газа за сутки погибли 28 человек, заявил местный минздрав - РИА Новости, 10.12.2024

В секторе Газа за сутки погибли 28 человек, заявил местный минздрав

Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 28 человек, 54 пострадали, сообщило во вторник местное министерство здравоохранения. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:07

2024-12-10T16:07

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КАИР, 10 дек - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 28 человек, 54 пострадали, сообщило во вторник местное министерство здравоохранения. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 28 погибших и 54 пострадавших", - говорится в сообщении. По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 44 786, пострадали более 106,1 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024