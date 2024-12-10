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Левые во Франции потребовали назначить премьером их кандидата - РИА Новости, 10.12.2024
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19:35 10.12.2024 (обновлено: 19:46 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/frantsija-1988497243.html
Левые во Франции потребовали назначить премьером их кандидата
Левые во Франции потребовали назначить премьером их кандидата - РИА Новости, 10.12.2024
Левые во Франции потребовали назначить премьером их кандидата
Левые во Франции потребовали назначить премьером страны выбранного ими кандидата и заявили, что президент Эммануэль Макрон должен устраниться от обсуждения... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:35
2024-12-10T19:46
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Левые во Франции потребовали назначить премьером страны выбранного ими кандидата и заявили, что президент Эммануэль Макрон должен устраниться от обсуждения кандидатуры будущего главы правительства. "Эти дебаты не могут продолжаться под его эгидой по простой причине, которая заключается в том, что сегодня он больше не в состоянии быть арбитром. Премьер-министром должен быть назначен наш кандидат. Логика простая: он уже попробовал назначить премьера от правых, теперь надо попробовать от левых", - заявил во вторник лидер социалистов Оливье Фор, его слова приводит агентство Франс Пресс. По мнению Фора, правительство не может более существовать "под угрозой Ле Пен". Ранее блок левых "Новый народный фронт", получивший наибольшее число мест в парламенте, после длительных согласований выдвинул единого кандидата в премьеры. Им стала глава управления финансов Парижа Люси Касте, однако Макрон отверг ее кандидатуру. Ранее Фор заявил, что "категорически отвергает" возможность участия социалистов в правительстве во главе с премьером от правых. Макрон во вторник провел встречу с лидерами всех фракций, кроме "Непокорившейся Франции" Жана-Люка Меланшона и правого "Национального объединения" Ле Пен, которых он не намерен допускать к формированию нового правительства. Встреча продлилась около трех часов. По итогам участники сообщили, что Макрон намерен назначить нового премьера "в течение 48 часов". При этом лидер зеленых Марин Тонделье заявила, что "лагерь президента не готов и к каким компромиссам и не сдвинулся ни на йоту". "Мы не понимаем, какой выход можно найти из этих обсуждений, если заявить французам, и нашим избирателям в частности, что всё изменится так, что ничего не изменится, что премьер по-прежнему будет из президентского лагеря ", - сказала Тонделье. В обращении к французам 5 декабря Макрон заявил, что поручит новому премьеру сформировать правительство из представителей "всех политических сил" при условии, что они обязуются не выдвигать ему вотум недоверия. Вотум недоверия премьеру Франции, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", 4 декабря был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. Барнье подал прошение об отставке Макрону и президент его принял. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
https://ria.ru/20241209/makron-1988240641.html
https://ria.ru/20240826/makron-1968627392.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, жан-люк меланшон
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон
Левые во Франции потребовали назначить премьером их кандидата

Левые во Франции потребовали назначить премьером выбранного ими кандидата

© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Левые во Франции потребовали назначить премьером страны выбранного ими кандидата и заявили, что президент Эммануэль Макрон должен устраниться от обсуждения кандидатуры будущего главы правительства.
"Эти дебаты не могут продолжаться под его эгидой по простой причине, которая заключается в том, что сегодня он больше не в состоянии быть арбитром. Премьер-министром должен быть назначен наш кандидат. Логика простая: он уже попробовал назначить премьера от правых, теперь надо попробовать от левых", - заявил во вторник лидер социалистов Оливье Фор, его слова приводит агентство Франс Пресс.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Во Франции рассказали, как Макрон будет формировать кабинет министров
9 декабря, 18:28
По мнению Фора, правительство не может более существовать "под угрозой Ле Пен".
Ранее блок левых "Новый народный фронт", получивший наибольшее число мест в парламенте, после длительных согласований выдвинул единого кандидата в премьеры. Им стала глава управления финансов Парижа Люси Касте, однако Макрон отверг ее кандидатуру.
Ранее Фор заявил, что "категорически отвергает" возможность участия социалистов в правительстве во главе с премьером от правых.
Макрон во вторник провел встречу с лидерами всех фракций, кроме "Непокорившейся Франции" Жана-Люка Меланшона и правого "Национального объединения" Ле Пен, которых он не намерен допускать к формированию нового правительства.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Левая партия LFI потребует смещения Макрона
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Встреча продлилась около трех часов. По итогам участники сообщили, что Макрон намерен назначить нового премьера "в течение 48 часов".
При этом лидер зеленых Марин Тонделье заявила, что "лагерь президента не готов и к каким компромиссам и не сдвинулся ни на йоту".
"Мы не понимаем, какой выход можно найти из этих обсуждений, если заявить французам, и нашим избирателям в частности, что всё изменится так, что ничего не изменится, что премьер по-прежнему будет из президентского лагеря ", - сказала Тонделье.
В обращении к французам 5 декабря Макрон заявил, что поручит новому премьеру сформировать правительство из представителей "всех политических сил" при условии, что они обязуются не выдвигать ему вотум недоверия.
Вотум недоверия премьеру Франции, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", 4 декабря был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. Барнье подал прошение об отставке Макрону и президент его принял. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен выступает в эфире телеканала после второго тура выборов в Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
СМИ: партию Ле Пен и LFI не позовут на консультации по назначению премьера
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