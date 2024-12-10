https://ria.ru/20241210/finljandija-1988368659.html

В Финляндии растет число обанкротившихся компаний, пишут СМИ

В Финляндии растет число обанкротившихся компаний, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024

В Финляндии растет число обанкротившихся компаний, пишут СМИ

Число обанкротившихся компаний в Финляндии с января по ноябрь выросло на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает финское экономическое РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:04

2024-12-10T13:04

2024-12-10T13:04

экономика

финляндия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Число обанкротившихся компаний в Финляндии с января по ноябрь выросло на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает финское экономическое издание Kauppalehti. "В январе-ноябре 2024 года в общей сложности 2829 компаний были признаны банкротами… В аналогичный период прошлого года было начато 2517 дел о банкротстве, в сравнении с этим рост в годовом выражении составил 12,4%", - говорится в материале. Издание уточняет, что число компаний-банкротов уже превысило показатель за весь прошлый год. Порядка 260 компаний объявляются банкротами ежемесячно, пишет издание. Число обанкротившихся компаний с 2015 по 2021 год оставалось ниже 2 тысяч компаний ежегодно, но в конце 2022 года этот показатель резко возрос, также говорится в сообщении. Ранее поставщик информационных услуг Suomen Asiakastieto сообщал, что в этом году число компаний, объявивших себя банкротами, уже превысило рекорд 2000-х годов.

https://ria.ru/20241011/kompaniya-1977655343.html

https://ria.ru/20241128/finlyandiya-1986127955.html

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, финляндия