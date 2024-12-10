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В Финляндии растет число обанкротившихся компаний, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024
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13:04 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/finljandija-1988368659.html
В Финляндии растет число обанкротившихся компаний, пишут СМИ
В Финляндии растет число обанкротившихся компаний, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024
В Финляндии растет число обанкротившихся компаний, пишут СМИ
Число обанкротившихся компаний в Финляндии с января по ноябрь выросло на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает финское экономическое РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:04
2024-12-10T13:04
экономика
финляндия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Число обанкротившихся компаний в Финляндии с января по ноябрь выросло на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает финское экономическое издание Kauppalehti. "В январе-ноябре 2024 года в общей сложности 2829 компаний были признаны банкротами… В аналогичный период прошлого года было начато 2517 дел о банкротстве, в сравнении с этим рост в годовом выражении составил 12,4%", - говорится в материале. Издание уточняет, что число компаний-банкротов уже превысило показатель за весь прошлый год. Порядка 260 компаний объявляются банкротами ежемесячно, пишет издание. Число обанкротившихся компаний с 2015 по 2021 год оставалось ниже 2 тысяч компаний ежегодно, но в конце 2022 года этот показатель резко возрос, также говорится в сообщении. Ранее поставщик информационных услуг Suomen Asiakastieto сообщал, что в этом году число компаний, объявивших себя банкротами, уже превысило рекорд 2000-х годов.
https://ria.ru/20241011/kompaniya-1977655343.html
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экономика, финляндия
Экономика, Финляндия
В Финляндии растет число обанкротившихся компаний, пишут СМИ

Kauppalehti: число обанкротившихся финских фирм выросло на 12,4% с начала года

© flickr.com/Jorge FranganilloЖилой район в Тампере, Финляндия
Жилой район в Тампере, Финляндия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© flickr.com/Jorge Franganillo
Жилой район в Тампере, Финляндия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Число обанкротившихся компаний в Финляндии с января по ноябрь выросло на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает финское экономическое издание Kauppalehti.
"В январе-ноябре 2024 года в общей сложности 2829 компаний были признаны банкротами… В аналогичный период прошлого года было начато 2517 дел о банкротстве, в сравнении с этим рост в годовом выражении составил 12,4%", - говорится в материале.
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Издание уточняет, что число компаний-банкротов уже превысило показатель за весь прошлый год. Порядка 260 компаний объявляются банкротами ежемесячно, пишет издание.
Число обанкротившихся компаний с 2015 по 2021 год оставалось ниже 2 тысяч компаний ежегодно, но в конце 2022 года этот показатель резко возрос, также говорится в сообщении.
Ранее поставщик информационных услуг Suomen Asiakastieto сообщал, что в этом году число компаний, объявивших себя банкротами, уже превысило рекорд 2000-х годов.
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