https://ria.ru/20241210/efimov-1988369897.html

Ефимов: учреждениям образования Москвы за пять лет предоставили 86 зданий

Ефимов: учреждениям образования Москвы за пять лет предоставили 86 зданий - РИА Новости, 10.12.2024

Ефимов: учреждениям образования Москвы за пять лет предоставили 86 зданий

Административные округа столицы за пять лет получили в оперативное управление 86 зданий, построенных за бюджетные средства, для работы организаций в системе... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:20

2024-12-10T16:20

2024-12-10T16:20

москва

новомосковский административный округ

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Административные округа столицы за пять лет получили в оперативное управление 86 зданий, построенных за бюджетные средства, для работы организаций в системе образования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За пять лет город передал столичным учреждениям образования около 620 тысяч квадратных метров недвижимости, построенной в рамках Адресной инвестиционной программы. Организации получили 86 различных зданий", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что 31 объект общей площадью около 238 тысяч квадратных метров находится в Троицком и Новомосковском административных округах. Помимо этого, восемь объектов передали в управление на юго-востоке города, а на севере – 15.Также по семь объектов получили учреждения образования на юге, северо-востоке и западе Москвы, добавляется в пресс-релизе. На юго-западе и востоке столицы в оперативное управление предоставили по три здания.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что с начала текущего года образовательным учреждениям предоставили в оперативное управление 21 новое здание общей площадью около 165,8 тысячи квадратных метров. Их возвели в рамках инвестиционной программы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за пять лет система образования города получила около 140 новых зданий.

https://ria.ru/20241210/efimov-1988271524.html

https://ria.ru/20241210/efimov-1988258724.html

москва

новомосковский административный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, новомосковский административный округ, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы