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Ефимов: учреждениям образования Москвы за пять лет предоставили 86 зданий
Ефимов: учреждениям образования Москвы за пять лет предоставили 86 зданий - РИА Новости, 10.12.2024
Ефимов: учреждениям образования Москвы за пять лет предоставили 86 зданий
Административные округа столицы за пять лет получили в оперативное управление 86 зданий, построенных за бюджетные средства, для работы организаций в системе... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:20
2024-12-10T16:20
2024-12-10T16:20
москва
новомосковский административный округ
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Административные округа столицы за пять лет получили в оперативное управление 86 зданий, построенных за бюджетные средства, для работы организаций в системе образования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За пять лет город передал столичным учреждениям образования около 620 тысяч квадратных метров недвижимости, построенной в рамках Адресной инвестиционной программы. Организации получили 86 различных зданий", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что 31 объект общей площадью около 238 тысяч квадратных метров находится в Троицком и Новомосковском административных округах. Помимо этого, восемь объектов передали в управление на юго-востоке города, а на севере – 15.Также по семь объектов получили учреждения образования на юге, северо-востоке и западе Москвы, добавляется в пресс-релизе. На юго-западе и востоке столицы в оперативное управление предоставили по три здания.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что с начала текущего года образовательным учреждениям предоставили в оперативное управление 21 новое здание общей площадью около 165,8 тысячи квадратных метров. Их возвели в рамках инвестиционной программы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за пять лет система образования города получила около 140 новых зданий.
https://ria.ru/20241210/efimov-1988271524.html
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москва, новомосковский административный округ, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Новомосковский административный округ, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Административные округа столицы за пять лет получили в оперативное управление 86 зданий, построенных за бюджетные средства, для работы организаций в системе образования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За пять лет город передал столичным учреждениям образования около 620 тысяч квадратных метров недвижимости, построенной в рамках Адресной инвестиционной программы. Организации получили 86 различных зданий", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что 31 объект общей площадью около 238 тысяч квадратных метров находится в Троицком и Новомосковском административных округах. Помимо этого, восемь объектов передали в управление на юго-востоке города, а на севере – 15.
Также по семь объектов получили учреждения образования на юге, северо-востоке и западе Москвы, добавляется в пресс-релизе. На юго-западе и востоке столицы в оперативное управление предоставили по три здания.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что с начала текущего года образовательным учреждениям предоставили в оперативное управление 21 новое здание общей площадью около 165,8 тысячи квадратных метров. Их возвели в рамках инвестиционной программы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за пять лет система образования города получила около 140 новых зданий.