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В Приамурье автобус врезался в светофор и дерево - РИА Новости, 10.12.2024
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06:48 10.12.2024 (обновлено: 11:48 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/dtp-1988305812.html
В Приамурье автобус врезался в светофор и дерево
В Приамурье автобус врезался в светофор и дерево - РИА Новости, 10.12.2024
В Приамурье автобус врезался в светофор и дерево
Автобус с пассажирами вылетел с проезжей части и врезался в светофор и дерево в селе Чигири Благовещенского района, пострадал водитель, ведётся проверка... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T06:48
2024-12-10T11:48
происшествия
благовещенский район
амурская область
россия
гибдд мвд рф
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 дек – РИА Новости. Автобус с пассажирами вылетел с проезжей части и врезался в светофор и дерево в селе Чигири Благовещенского района, пострадал водитель, ведётся проверка прокуратуры и СУСК Приамурья, сообщают пресс-службы ведомств. По данным ГИБДД региона, ДТП произошло вечером в понедельник. Рейсовый автобус №106 в условиях гололёда на небезопасной скорости съехал с проезжей части и наехал на препятствия (светофорный объект, дорожный знак, дерево). В результате происшествия водитель автобуса 1956 года рождения получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. Пассажиры не пострадали. "Прокуратура Благовещенского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса в селе Чигири", - сообщили в прокуратуре. Процессуальную проверку начало и СУСК региона. "По данному факту Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в ведомстве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведомства дадут оценку исполнению законодательства об оказании услуг по перевозке пассажиров и действиям лиц по оказанию услуг по перевозке пассажиров на соответствие требованиям безопасности.
https://ria.ru/20241210/dtp-1988292791.html
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благовещенский район
амурская область
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Кадры из салона автобуса, у которого отказали тормоза в селе Чигири
Кадры из салона автобуса, у которого отказали тормоза в селе Чигири
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происшествия, благовещенский район, амурская область, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Благовещенский район, Амурская область, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Приамурье автобус врезался в светофор и дерево

В Приамурье автобус вылетел с проезжей части и врезался в светофор и дерево

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 дек – РИА Новости. Автобус с пассажирами вылетел с проезжей части и врезался в светофор и дерево в селе Чигири Благовещенского района, пострадал водитель, ведётся проверка прокуратуры и СУСК Приамурья, сообщают пресс-службы ведомств.
По данным ГИБДД региона, ДТП произошло вечером в понедельник. Рейсовый автобус №106 в условиях гололёда на небезопасной скорости съехал с проезжей части и наехал на препятствия (светофорный объект, дорожный знак, дерево). В результате происшествия водитель автобуса 1956 года рождения получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. Пассажиры не пострадали.
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"Прокуратура Благовещенского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса в селе Чигири", - сообщили в прокуратуре.
Процессуальную проверку начало и СУСК региона. "По данному факту Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведомства дадут оценку исполнению законодательства об оказании услуг по перевозке пассажиров и действиям лиц по оказанию услуг по перевозке пассажиров на соответствие требованиям безопасности.
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ПроисшествияБлаговещенский районАмурская областьРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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