https://ria.ru/20241210/dtp-1988305812.html

В Приамурье автобус врезался в светофор и дерево

В Приамурье автобус врезался в светофор и дерево - РИА Новости, 10.12.2024

В Приамурье автобус врезался в светофор и дерево

Автобус с пассажирами вылетел с проезжей части и врезался в светофор и дерево в селе Чигири Благовещенского района, пострадал водитель, ведётся проверка... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T06:48

2024-12-10T06:48

2024-12-10T11:48

происшествия

благовещенский район

амурская область

россия

гибдд мвд рф

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 дек – РИА Новости. Автобус с пассажирами вылетел с проезжей части и врезался в светофор и дерево в селе Чигири Благовещенского района, пострадал водитель, ведётся проверка прокуратуры и СУСК Приамурья, сообщают пресс-службы ведомств. По данным ГИБДД региона, ДТП произошло вечером в понедельник. Рейсовый автобус №106 в условиях гололёда на небезопасной скорости съехал с проезжей части и наехал на препятствия (светофорный объект, дорожный знак, дерево). В результате происшествия водитель автобуса 1956 года рождения получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. Пассажиры не пострадали. "Прокуратура Благовещенского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса в селе Чигири", - сообщили в прокуратуре. Процессуальную проверку начало и СУСК региона. "По данному факту Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в ведомстве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведомства дадут оценку исполнению законодательства об оказании услуг по перевозке пассажиров и действиям лиц по оказанию услуг по перевозке пассажиров на соответствие требованиям безопасности.

https://ria.ru/20241210/dtp-1988292791.html

https://ria.ru/20241209/dtp-1988089880.html

благовещенский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из салона автобуса, у которого отказали тормоза в селе Чигири Кадры из салона автобуса, у которого отказали тормоза в селе Чигири 2024-12-10T06:48 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, благовещенский район, амурская область, россия, гибдд мвд рф