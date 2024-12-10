В Приамурье автобус врезался в светофор и дерево
В Приамурье автобус вылетел с проезжей части и врезался в светофор и дерево
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 дек – РИА Новости. Автобус с пассажирами вылетел с проезжей части и врезался в светофор и дерево в селе Чигири Благовещенского района, пострадал водитель, ведётся проверка прокуратуры и СУСК Приамурья, сообщают пресс-службы ведомств.
По данным ГИБДД региона, ДТП произошло вечером в понедельник. Рейсовый автобус №106 в условиях гололёда на небезопасной скорости съехал с проезжей части и наехал на препятствия (светофорный объект, дорожный знак, дерево). В результате происшествия водитель автобуса 1956 года рождения получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. Пассажиры не пострадали.
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"Прокуратура Благовещенского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса в селе Чигири", - сообщили в прокуратуре.
Процессуальную проверку начало и СУСК региона. "По данному факту Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведомства дадут оценку исполнению законодательства об оказании услуг по перевозке пассажиров и действиям лиц по оказанию услуг по перевозке пассажиров на соответствие требованиям безопасности.