https://ria.ru/20241210/dnr-1988383396.html

В ДНР заочно осудили командира минометной батареи ВСУ

В ДНР заочно осудили командира минометной батареи ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024

В ДНР заочно осудили командира минометной батареи ВСУ

Командир минометной батареи 36-й бригады морской пехоты ВСУ Юлиан Пылыпей заочно осужден в ДНР на 24 года из-за обстрела в Мариуполе, в результате которого... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:17

2024-12-10T14:17

2024-12-10T14:17

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донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Командир минометной батареи 36-й бригады морской пехоты ВСУ Юлиан Пылыпей заочно осужден в ДНР на 24 года из-за обстрела в Мариуполе, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора командиру минометной батареи 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины капитану Юлиану Пылыпею... Приговором суда Пылыпею заочно назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что 8 марта 2022 года по приказу Пылыпея минометный расчет произвел обстрелял поселок Мирный Мариуполя, погиб мужчина, женщина была ранена, а их малолетняя дочь не пострадала, так как не находилась в радиусе разлета поражающих элементов боеприпасов. Морпех заочно признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением; применении в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ; убийстве; покушении на убийство двух и более лиц.

https://ria.ru/20241128/instruktor-1986180652.html

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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)