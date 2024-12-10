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В ДНР заочно осудили командира минометной батареи ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
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14:17 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/dnr-1988383396.html
В ДНР заочно осудили командира минометной батареи ВСУ
В ДНР заочно осудили командира минометной батареи ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
В ДНР заочно осудили командира минометной батареи ВСУ
Командир минометной батареи 36-й бригады морской пехоты ВСУ Юлиан Пылыпей заочно осужден в ДНР на 24 года из-за обстрела в Мариуполе, в результате которого... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:17
2024-12-10T14:17
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Командир минометной батареи 36-й бригады морской пехоты ВСУ Юлиан Пылыпей заочно осужден в ДНР на 24 года из-за обстрела в Мариуполе, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора командиру минометной батареи 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины капитану Юлиану Пылыпею... Приговором суда Пылыпею заочно назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что 8 марта 2022 года по приказу Пылыпея минометный расчет произвел обстрелял поселок Мирный Мариуполя, погиб мужчина, женщина была ранена, а их малолетняя дочь не пострадала, так как не находилась в радиусе разлета поражающих элементов боеприпасов. Морпех заочно признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением; применении в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ; убийстве; покушении на убийство двух и более лиц.
https://ria.ru/20241128/instruktor-1986180652.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР заочно осудили командира минометной батареи ВСУ

Командира минометной батареи ВСУ Пылыпея заочно осудили в ДНР на 24 года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Командир минометной батареи 36-й бригады морской пехоты ВСУ Юлиан Пылыпей заочно осужден в ДНР на 24 года из-за обстрела в Мариуполе, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора командиру минометной батареи 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины капитану Юлиану Пылыпею... Приговором суда Пылыпею заочно назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
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Установлено, что 8 марта 2022 года по приказу Пылыпея минометный расчет произвел обстрелял поселок Мирный Мариуполя, погиб мужчина, женщина была ранена, а их малолетняя дочь не пострадала, так как не находилась в радиусе разлета поражающих элементов боеприпасов.
Морпех заочно признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением; применении в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ; убийстве; покушении на убийство двух и более лиц.
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