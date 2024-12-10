https://ria.ru/20241210/chay-1988382549.html

День чая отметят в Подмосковье мероприятием "Парки. Баранки"

День чая отметят в Подмосковье мероприятием "Парки. Баранки" - РИА Новости, 10.12.2024

День чая отметят в Подмосковье мероприятием "Парки. Баранки"

Около 90 парков Подмосковья проведут общеобластное мероприятие "Парки. Баранки" 14 декабря, оно будет посвящено Международному дню чая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:05

2024-12-10T14:05

2024-12-10T14:05

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Около 90 парков Подмосковья проведут общеобластное мероприятие "Парки. Баранки" 14 декабря, оно будет посвящено Международному дню чая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В ведомстве отметили, что посетителей в этот день ждет насыщенная программа: предновогодние ярмарки, концерты, гуляния и многое другое. Парк Мира городского округа Коломна приглашает гостей на показ уникальных самоваров, угощение баранками и конфетами от веселых скоморохов. На танцплощадке выступит Конный клуб с трюковым шоу с джигитовкой и акробатическим рок-н-роллом. В парке культуры и отдыха городского округа Жуковский проведут для юных посетителей игру-квест "Вместе с чаем не скучаем" и творческий мастер-класс по изготовлению праздничной открытки. В завершении всех желающих ждут на мастер-классе по кадрили. Также во многих других парках пройдут события в этот день. Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья, а также автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк").

https://ria.ru/20241210/zabelin-1988370811.html

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московская область (подмосковье), чай