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Губернатор Филимонов заявил о недопустимости буллинга в школах - РИА Новости, 10.12.2024
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Вологодская область
 
19:39 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/bullying-1988498537.html
Губернатор Филимонов заявил о недопустимости буллинга в школах
Губернатор Филимонов заявил о недопустимости буллинга в школах - РИА Новости, 10.12.2024
Губернатор Филимонов заявил о недопустимости буллинга в школах
В правительстве Вологодской области прокомментировали инцидент в школе № 12 Вологды; конфликт между двумя семиклассницами урегулирован, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:39
2024-12-10T19:39
вологодская область
вологодская область
вологда
георгий филимонов
ольга смирнова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В правительстве Вологодской области прокомментировали инцидент в школе № 12 Вологды; конфликт между двумя семиклассницами урегулирован, сообщает пресс-служба главы региона Георгия Филимонова. Инцидент произошел еще 26 ноября. Он был записан на видео, ролик распространили по социальным сетям. "Конфликт между ученицами урегулирован. Школьницы продолжают обучение, но вместе с тем держу проблему на личном контроле и буду последовательно бороться с буллингом, одним из тяжелейших общественных недугов современного общества, факторами, способствующими возникновению подобных угроз. При этом оперативно реагировать на факты. Упреждать в первую очередь, а не бить по хвостам", – цитирует пресс-служба слова Филимонова. Кроме того, глава региона добавил, что также нужно защищать как учителей от деструктивных проявлений со стороны учеников и повышать дисциплину, так и проводить комплексную системную работу для ограждения учеников от эксцессов, которые возможны со стороны преподавательского состава. "Для того, чтобы исполнить эту сбалансированную работу, мы создаем межведовственную рабочую группу в Вологодской области", – заявил губернатор. Министр образования региона Екатерина Целикова также подключилась к проверке инцидента. По ее словам, одна из девочек состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В школу направлен педагог-психолог Областного центра психолого-педагогической и медиков-социальной помощи в целях изучения эмоционального состояния подростков, психологического климата и консультированию школьных педагогов по конфликтным ситуациям. Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова, в свою очередь, добавила, что по поводу случившегося полиция проводит проверку. Учитывая возраст несовершеннолетних, к ответственности будут привлечены их родители. В школе состоится заседание Совета профилактики с участием всех участников драки, родителей и представителей ПДН. Кроме разбора ситуации будет принят план дополнительных мероприятий по профилактике правонарушений и конфликтов.
https://ria.ru/20241210/vologodchina-1988492167.html
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вологодская область, вологда, георгий филимонов, ольга смирнова, буллинг
Вологодская область, Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов, Ольга Смирнова, буллинг
Губернатор Филимонов заявил о недопустимости буллинга в школах

Глава Вологодчины сообщил, что конфликт между ученицами школы №12 урегулирован

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В правительстве Вологодской области прокомментировали инцидент в школе № 12 Вологды; конфликт между двумя семиклассницами урегулирован, сообщает пресс-служба главы региона Георгия Филимонова.
Инцидент произошел еще 26 ноября. Он был записан на видео, ролик распространили по социальным сетям.
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"Конфликт между ученицами урегулирован. Школьницы продолжают обучение, но вместе с тем держу проблему на личном контроле и буду последовательно бороться с буллингом, одним из тяжелейших общественных недугов современного общества, факторами, способствующими возникновению подобных угроз. При этом оперативно реагировать на факты. Упреждать в первую очередь, а не бить по хвостам", – цитирует пресс-служба слова Филимонова.
Кроме того, глава региона добавил, что также нужно защищать как учителей от деструктивных проявлений со стороны учеников и повышать дисциплину, так и проводить комплексную системную работу для ограждения учеников от эксцессов, которые возможны со стороны преподавательского состава.
"Для того, чтобы исполнить эту сбалансированную работу, мы создаем межведовственную рабочую группу в Вологодской области", – заявил губернатор.
Министр образования региона Екатерина Целикова также подключилась к проверке инцидента. По ее словам, одна из девочек состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В школу направлен педагог-психолог Областного центра психолого-педагогической и медиков-социальной помощи в целях изучения эмоционального состояния подростков, психологического климата и консультированию школьных педагогов по конфликтным ситуациям.
Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова, в свою очередь, добавила, что по поводу случившегося полиция проводит проверку. Учитывая возраст несовершеннолетних, к ответственности будут привлечены их родители. В школе состоится заседание Совета профилактики с участием всех участников драки, родителей и представителей ПДН. Кроме разбора ситуации будет принят план дополнительных мероприятий по профилактике правонарушений и конфликтов.
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Вологодская областьВологодская областьВологдаГеоргий ФилимоновОльга Смирновабуллинг
 
 
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