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Губернатор Филимонов заявил о недопустимости буллинга в школах

Губернатор Филимонов заявил о недопустимости буллинга в школах - РИА Новости, 10.12.2024

Губернатор Филимонов заявил о недопустимости буллинга в школах

В правительстве Вологодской области прокомментировали инцидент в школе № 12 Вологды; конфликт между двумя семиклассницами урегулирован, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:39

2024-12-10T19:39

2024-12-10T19:39

вологодская область

вологодская область

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георгий филимонов

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буллинг

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В правительстве Вологодской области прокомментировали инцидент в школе № 12 Вологды; конфликт между двумя семиклассницами урегулирован, сообщает пресс-служба главы региона Георгия Филимонова. Инцидент произошел еще 26 ноября. Он был записан на видео, ролик распространили по социальным сетям. "Конфликт между ученицами урегулирован. Школьницы продолжают обучение, но вместе с тем держу проблему на личном контроле и буду последовательно бороться с буллингом, одним из тяжелейших общественных недугов современного общества, факторами, способствующими возникновению подобных угроз. При этом оперативно реагировать на факты. Упреждать в первую очередь, а не бить по хвостам", – цитирует пресс-служба слова Филимонова. Кроме того, глава региона добавил, что также нужно защищать как учителей от деструктивных проявлений со стороны учеников и повышать дисциплину, так и проводить комплексную системную работу для ограждения учеников от эксцессов, которые возможны со стороны преподавательского состава. "Для того, чтобы исполнить эту сбалансированную работу, мы создаем межведовственную рабочую группу в Вологодской области", – заявил губернатор. Министр образования региона Екатерина Целикова также подключилась к проверке инцидента. По ее словам, одна из девочек состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В школу направлен педагог-психолог Областного центра психолого-педагогической и медиков-социальной помощи в целях изучения эмоционального состояния подростков, психологического климата и консультированию школьных педагогов по конфликтным ситуациям. Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова, в свою очередь, добавила, что по поводу случившегося полиция проводит проверку. Учитывая возраст несовершеннолетних, к ответственности будут привлечены их родители. В школе состоится заседание Совета профилактики с участием всех участников драки, родителей и представителей ПДН. Кроме разбора ситуации будет принят план дополнительных мероприятий по профилактике правонарушений и конфликтов.

https://ria.ru/20241210/vologodchina-1988492167.html

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вологодская область, вологда, георгий филимонов, ольга смирнова, буллинг