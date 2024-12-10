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Биография Евгения Балицкого

Биография Евгения Балицкого - РИА Новости, 10.12.2024

Биография Евгения Балицкого

Губернатор Запорожской области Евгений Витальевич Балицкий родился 10 декабря 1969 года в Мелитополе Запорожской области в семье офицера Вооруженных сил СССР. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T00:34

2024-12-10T00:34

2024-12-10T00:34

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Губернатор Запорожской области Евгений Витальевич Балицкий родился 10 декабря 1969 года в Мелитополе Запорожской области в семье офицера Вооруженных сил СССР.В 1991 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза М.М. Расковой по специальности "летчик-инженер". Провел на службе в различных авиационных гарнизонах четыре года, был уволен в запас в звании капитана.С 1995 по 1997 год возглавлял частное предприятие "ОлЖеКа", занимавшееся продажей и гарантийным ремонтом бытовой техники.В 1996 году учредил первую мелитопольскую FM-радиостанцию "Южный простор".С 1997 года руководил Мелитопольским пивоваренным заводом, в 2007 году продал контрольный пакет акций предприятия.С 2000 года руководил местным заводом "Автогидроагрегат".В 1998-2012 годах Балицкий был депутатом Запорожского областного совета.В 2010 году примкнул к Партии регионов.В 2012 году был избран народным депутатом Верховной рады Украины VII созыва.В июне 2014 года покинул фракцию партии в парламенте.В октябре 2014 года по итогам парламентских выборов получил мандат депутата Верховной рады VIII созыва. В мае 2015 года вошел в парламентскую фракцию "Оппозиционного блока". Во время депутатской деятельности внес проект закона "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка, других языков национальных меньшинств в Украине", из-за чего попал в поле зрения СБУ. 24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее вооруженные силы РФ взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области. В феврале 2022 года Евгений Балицкий вошел в состав военно-гражданской администрации Запорожской области. В мае 2022 года был назначен ее главой. 26 сентября 2022 года вступил в партию "Единая Россия". С 23 по 27 сентября 2022 года в Запорожской области прошел референдум по вопросу о вхождении в состав России. После обработки 100% бюллетеней за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей. 28 сентября Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта.30 сентября 2022 года в Москве президент РФ Владимир Путин и глава Запорожской области Евгений Балицкий подписали договор о присоединении региона к России. 4 октября 2022 года указом президента Российской Федерации Балицкий был назначен врио губернатора Запорожской области. В августе 2023 года "Единая Россия" выдвинула Евгения Балицкого в качестве кандидата на должность главы Запорожской области. 23 сентября 2023 года депутаты Запорожского законодательного собрания избрали Евгения Балицкого главой региона. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2022).Женат, трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, запорожская область, евгений балицкий, россия