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В Тюмени четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
В Тюмени четыре человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.12.2024
В Тюмени четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в Тюмени при столкновении автобуса с опорой линий электропередачи, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:22
2024-12-10T14:22
2024-12-10T14:29
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ТЮМЕНЬ, 10 дек – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в Тюмени при столкновении автобуса с опорой линий электропередачи, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области. "Предварительно, здесь 53-летний водитель автобуса "ЛИАЗ" 89-го маршрута не справился с управлением, автобус въехал в опору ЛЭП. В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров, четверо из них ранены: 7-летний мальчик, 17-летняя девушка и женщины 54 и 69 лет", - указано в сообщении. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что водитель городского маршрутного автобуса, не справившись с управлением, допустил столкновение с опорой освещения на улице Созидателей в деревне Дударева Тюменского района. Организована проверка, по ее результатам будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.
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происшествия, тюмень, тюменская область, тюменский район, россия
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Тюменский район, Россия
В Тюмени четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
В Тюмени четыре человека пострадали при столкновении автобуса с опорой ЛЭП