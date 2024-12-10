Рейтинг@Mail.ru
Артамонов: Липецкая область определила стратегию креативной экономики - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
14:49 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/artamonov-1988405363.html
Артамонов: Липецкая область определила стратегию креативной экономики
Артамонов: Липецкая область определила стратегию креативной экономики - РИА Новости, 10.12.2024
Артамонов: Липецкая область определила стратегию креативной экономики
Власти Липецкой области определили стратегию экономического развития креативных отраслей для своего региона до 2030 года и в числе первых двадцати субъектов РФ... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:49
2024-12-10T14:49
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823347022_0:24:3071:1751_1920x0_80_0_0_88537d985e9f0c8ffa730bbac436b5f7.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Липецкой области определили стратегию экономического развития креативных отраслей для своего региона до 2030 года и в числе первых двадцати субъектов РФ представили ее на федеральном уровне, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что в ближайшие пять лет в Липецкой области в приоритете будет развитие таких креативных отраслей, как: информационные технологии, архитектура, урбанистика, а также народно-художественные промыслы, ремесла и мода. Губернатор пояснил, что именно эти направления имеют хороший экономический потенциал и позволят создать в регионе новые рабочие места, привлечь инвестиции и повысить его конкурентоспособность. По словам Артамонова, сейчас в Липецкой области число малых и средних предприятий в сфере креативных индустрий составляет более 4% или 1,6 тысячи. В бизнесе занято около пяти тысяч человек. Вклад в экономику региона составляет 1,5%, а выручка почти – 12 миллиардов рублей. Малый и средний бизнес, занятый к креативной сфере, регулярно получает государственную поддержку в виде грантов, субсидий и других преференций. "На территории региона открыт Центр развития креативных индустрий, сформирована и утверждена экспертная группа. Вместе со специалистами Центра она разрабатывают долгосрочную стратегию по развитию творческого бизнеса в регионе, которая включает разнообразные меры поддержки", – рассказал Артамонов. По мнению губернатора, выбранная регионом стратегия креативной экономики позволит в последующие пять лет создать надежную систему подготовки кадров для реализации инновационных проектов в регионе, развить инфраструктуру для ИТ-стартапов, а также создать центр ремесел с возможностью их популяризации на федеральном уровне.
https://ria.ru/20241209/artamonov-1988198392.html
https://ria.ru/20241206/produkty-1987756232.html
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823347022_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_d5b7d084f3f41fc65e35fe9511a54fad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Артамонов: Липецкая область определила стратегию креативной экономики

Глава Липецкой области Артамонов наметил стратегию креативной экономики региона

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Липецкой области определили стратегию экономического развития креативных отраслей для своего региона до 2030 года и в числе первых двадцати субъектов РФ представили ее на федеральном уровне, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что в ближайшие пять лет в Липецкой области в приоритете будет развитие таких креативных отраслей, как: информационные технологии, архитектура, урбанистика, а также народно-художественные промыслы, ремесла и мода. Губернатор пояснил, что именно эти направления имеют хороший экономический потенциал и позволят создать в регионе новые рабочие места, привлечь инвестиции и повысить его конкурентоспособность.
Губернатор Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Губернатор Игорь Артамонов исполнит новогодние желания липецких детей
9 декабря, 16:08
По словам Артамонова, сейчас в Липецкой области число малых и средних предприятий в сфере креативных индустрий составляет более 4% или 1,6 тысячи. В бизнесе занято около пяти тысяч человек. Вклад в экономику региона составляет 1,5%, а выручка почти – 12 миллиардов рублей. Малый и средний бизнес, занятый к креативной сфере, регулярно получает государственную поддержку в виде грантов, субсидий и других преференций.
"На территории региона открыт Центр развития креативных индустрий, сформирована и утверждена экспертная группа. Вместе со специалистами Центра она разрабатывают долгосрочную стратегию по развитию творческого бизнеса в регионе, которая включает разнообразные меры поддержки", – рассказал Артамонов.
По мнению губернатора, выбранная регионом стратегия креативной экономики позволит в последующие пять лет создать надежную систему подготовки кадров для реализации инновационных проектов в регионе, развить инфраструктуру для ИТ-стартапов, а также создать центр ремесел с возможностью их популяризации на федеральном уровне.
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Липецкая область наращивает производство основных продуктов питания
6 декабря, 16:21
 
Липецкая областьЛипецкая областьРоссияИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала