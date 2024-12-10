https://ria.ru/20241210/artamonov-1988405363.html
Артамонов: Липецкая область определила стратегию креативной экономики
Артамонов: Липецкая область определила стратегию креативной экономики - РИА Новости, 10.12.2024
Артамонов: Липецкая область определила стратегию креативной экономики
Власти Липецкой области определили стратегию экономического развития креативных отраслей для своего региона до 2030 года и в числе первых двадцати субъектов РФ... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:49
2024-12-10T14:49
2024-12-10T14:49
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игорь артамонов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Липецкой области определили стратегию экономического развития креативных отраслей для своего региона до 2030 года и в числе первых двадцати субъектов РФ представили ее на федеральном уровне, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что в ближайшие пять лет в Липецкой области в приоритете будет развитие таких креативных отраслей, как: информационные технологии, архитектура, урбанистика, а также народно-художественные промыслы, ремесла и мода. Губернатор пояснил, что именно эти направления имеют хороший экономический потенциал и позволят создать в регионе новые рабочие места, привлечь инвестиции и повысить его конкурентоспособность. По словам Артамонова, сейчас в Липецкой области число малых и средних предприятий в сфере креативных индустрий составляет более 4% или 1,6 тысячи. В бизнесе занято около пяти тысяч человек. Вклад в экономику региона составляет 1,5%, а выручка почти – 12 миллиардов рублей. Малый и средний бизнес, занятый к креативной сфере, регулярно получает государственную поддержку в виде грантов, субсидий и других преференций. "На территории региона открыт Центр развития креативных индустрий, сформирована и утверждена экспертная группа. Вместе со специалистами Центра она разрабатывают долгосрочную стратегию по развитию творческого бизнеса в регионе, которая включает разнообразные меры поддержки", – рассказал Артамонов. По мнению губернатора, выбранная регионом стратегия креативной экономики позволит в последующие пять лет создать надежную систему подготовки кадров для реализации инновационных проектов в регионе, развить инфраструктуру для ИТ-стартапов, а также создать центр ремесел с возможностью их популяризации на федеральном уровне.
https://ria.ru/20241209/artamonov-1988198392.html
https://ria.ru/20241206/produkty-1987756232.html
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липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Артамонов: Липецкая область определила стратегию креативной экономики
Глава Липецкой области Артамонов наметил стратегию креативной экономики региона
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Липецкой области определили стратегию экономического развития креативных отраслей для своего региона до 2030 года и в числе первых двадцати субъектов РФ представили ее на федеральном уровне, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что в ближайшие пять лет в Липецкой области
в приоритете будет развитие таких креативных отраслей, как: информационные технологии, архитектура, урбанистика, а также народно-художественные промыслы, ремесла и мода. Губернатор пояснил, что именно эти направления имеют хороший экономический потенциал и позволят создать в регионе новые рабочие места, привлечь инвестиции и повысить его конкурентоспособность.
По словам Артамонова, сейчас в Липецкой области число малых и средних предприятий в сфере креативных индустрий составляет более 4% или 1,6 тысячи. В бизнесе занято около пяти тысяч человек. Вклад в экономику региона составляет 1,5%, а выручка почти – 12 миллиардов рублей. Малый и средний бизнес, занятый к креативной сфере, регулярно получает государственную поддержку в виде грантов, субсидий и других преференций.
"На территории региона открыт Центр развития креативных индустрий, сформирована и утверждена экспертная группа. Вместе со специалистами Центра она разрабатывают долгосрочную стратегию по развитию творческого бизнеса в регионе, которая включает разнообразные меры поддержки", – рассказал Артамонов
.
По мнению губернатора, выбранная регионом стратегия креативной экономики позволит в последующие пять лет создать надежную систему подготовки кадров для реализации инновационных проектов в регионе, развить инфраструктуру для ИТ-стартапов, а также создать центр ремесел с возможностью их популяризации на федеральном уровне.