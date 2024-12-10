https://ria.ru/20241210/artamonov-1988405363.html

Артамонов: Липецкая область определила стратегию креативной экономики

Артамонов: Липецкая область определила стратегию креативной экономики - РИА Новости, 10.12.2024

Артамонов: Липецкая область определила стратегию креативной экономики

Власти Липецкой области определили стратегию экономического развития креативных отраслей для своего региона до 2030 года и в числе первых двадцати субъектов РФ... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:49

2024-12-10T14:49

2024-12-10T14:49

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823347022_0:24:3071:1751_1920x0_80_0_0_88537d985e9f0c8ffa730bbac436b5f7.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Липецкой области определили стратегию экономического развития креативных отраслей для своего региона до 2030 года и в числе первых двадцати субъектов РФ представили ее на федеральном уровне, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что в ближайшие пять лет в Липецкой области в приоритете будет развитие таких креативных отраслей, как: информационные технологии, архитектура, урбанистика, а также народно-художественные промыслы, ремесла и мода. Губернатор пояснил, что именно эти направления имеют хороший экономический потенциал и позволят создать в регионе новые рабочие места, привлечь инвестиции и повысить его конкурентоспособность. По словам Артамонова, сейчас в Липецкой области число малых и средних предприятий в сфере креативных индустрий составляет более 4% или 1,6 тысячи. В бизнесе занято около пяти тысяч человек. Вклад в экономику региона составляет 1,5%, а выручка почти – 12 миллиардов рублей. Малый и средний бизнес, занятый к креативной сфере, регулярно получает государственную поддержку в виде грантов, субсидий и других преференций. "На территории региона открыт Центр развития креативных индустрий, сформирована и утверждена экспертная группа. Вместе со специалистами Центра она разрабатывают долгосрочную стратегию по развитию творческого бизнеса в регионе, которая включает разнообразные меры поддержки", – рассказал Артамонов. По мнению губернатора, выбранная регионом стратегия креативной экономики позволит в последующие пять лет создать надежную систему подготовки кадров для реализации инновационных проектов в регионе, развить инфраструктуру для ИТ-стартапов, а также создать центр ремесел с возможностью их популяризации на федеральном уровне.

https://ria.ru/20241209/artamonov-1988198392.html

https://ria.ru/20241206/produkty-1987756232.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, россия, игорь артамонов