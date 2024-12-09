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Жителя Смоленска обвинили поджоге квартиры, где погиб его сын - РИА Новости, 09.12.2024
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18:22 09.12.2024 (обновлено: 19:17 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/zhitel-1988239285.html
Жителя Смоленска обвинили поджоге квартиры, где погиб его сын
Жителя Смоленска обвинили поджоге квартиры, где погиб его сын - РИА Новости, 09.12.2024
Жителя Смоленска обвинили поджоге квартиры, где погиб его сын
Житель Смоленска обвиняется в том, что избил своего десятилетнего сына и поджёг квартиру, в результате чего мальчик погиб, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T18:22
2024-12-09T19:17
происшествия
смоленск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Житель Смоленска обвиняется в том, что избил своего десятилетнего сына и поджёг квартиру, в результате чего мальчик погиб, сообщает следственное управление СК по Смоленской области. По данным управления, в воскресенье в ходе тушения пожара в квартире одного из жилых домов по улице Черняховского города Смоленска было обнаружено тело 10-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - убийство малолетнего. "По версии следствия, между отцом и сыном произошла ссора. Мужчина избил ребенка, нанеся ему множественные удары по голове и телу. После этого он поджёг квартиру и с места преступления скрылся. Причиной смерти мальчика явилось отравление окисью углерода", - говорится в сообщении. В следственном управлении подчёркивают, что у ребенка обнаружен перелом основания черепа. "Отец мальчика задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает следственное управление. По данным следственного управления СК, мальчик и отец жили вдвоем.Прокуратура Смоленской области сообщила, что начала проверку "полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".Информированный источник уточнил РИА Новости, что мама мальчика умерла, отец состоял на учёте в органах по делам несовершеннолетних. По данным источника, у погибшего мальчика также был отрезан мизинец, и предстоит выяснить, при каких обстоятельствах это случилось.
https://ria.ru/20241118/peterburg-1984350293.html
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происшествия, смоленск, смоленская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Смоленска обвинили поджоге квартиры, где погиб его сын

Жителя Смоленска обвинили в избиении сына и поджоге квартиры, где тот погиб

© Фото : CУ СК России по Смоленской области/TelegramДопрос мужчины, обвиняемого в избиении своего сына и поджоге квартиры, в Смоленске
Допрос мужчины, обвиняемого в избиении своего сына и поджоге квартиры, в Смоленске - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : CУ СК России по Смоленской области/Telegram
Допрос мужчины, обвиняемого в избиении своего сына и поджоге квартиры, в Смоленске
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Житель Смоленска обвиняется в том, что избил своего десятилетнего сына и поджёг квартиру, в результате чего мальчик погиб, сообщает следственное управление СК по Смоленской области.
По данным управления, в воскресенье в ходе тушения пожара в квартире одного из жилых домов по улице Черняховского города Смоленска было обнаружено тело 10-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - убийство малолетнего.
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"По версии следствия, между отцом и сыном произошла ссора. Мужчина избил ребенка, нанеся ему множественные удары по голове и телу. После этого он поджёг квартиру и с места преступления скрылся. Причиной смерти мальчика явилось отравление окисью углерода", - говорится в сообщении.
В следственном управлении подчёркивают, что у ребенка обнаружен перелом основания черепа.
"Отец мальчика задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает следственное управление.
По данным следственного управления СК, мальчик и отец жили вдвоем.
Прокуратура Смоленской области сообщила, что начала проверку "полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Информированный источник уточнил РИА Новости, что мама мальчика умерла, отец состоял на учёте в органах по делам несовершеннолетних. По данным источника, у погибшего мальчика также был отрезан мизинец, и предстоит выяснить, при каких обстоятельствах это случилось.
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ПроисшествияСмоленскСмоленская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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