https://ria.ru/20241209/zhitel-1988239285.html

Жителя Смоленска обвинили поджоге квартиры, где погиб его сын

Жителя Смоленска обвинили поджоге квартиры, где погиб его сын - РИА Новости, 09.12.2024

Жителя Смоленска обвинили поджоге квартиры, где погиб его сын

Житель Смоленска обвиняется в том, что избил своего десятилетнего сына и поджёг квартиру, в результате чего мальчик погиб, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T18:22

2024-12-09T18:22

2024-12-09T19:17

происшествия

смоленск

смоленская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988238079_0:0:1934:1088_1920x0_80_0_0_79c7d33ddb7f14dedd7c48a5b8bc34d4.png

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Житель Смоленска обвиняется в том, что избил своего десятилетнего сына и поджёг квартиру, в результате чего мальчик погиб, сообщает следственное управление СК по Смоленской области. По данным управления, в воскресенье в ходе тушения пожара в квартире одного из жилых домов по улице Черняховского города Смоленска было обнаружено тело 10-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - убийство малолетнего. "По версии следствия, между отцом и сыном произошла ссора. Мужчина избил ребенка, нанеся ему множественные удары по голове и телу. После этого он поджёг квартиру и с места преступления скрылся. Причиной смерти мальчика явилось отравление окисью углерода", - говорится в сообщении. В следственном управлении подчёркивают, что у ребенка обнаружен перелом основания черепа. "Отец мальчика задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает следственное управление. По данным следственного управления СК, мальчик и отец жили вдвоем.Прокуратура Смоленской области сообщила, что начала проверку "полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".Информированный источник уточнил РИА Новости, что мама мальчика умерла, отец состоял на учёте в органах по делам несовершеннолетних. По данным источника, у погибшего мальчика также был отрезан мизинец, и предстоит выяснить, при каких обстоятельствах это случилось.

https://ria.ru/20241118/peterburg-1984350293.html

https://ria.ru/20241007/veteran-1976824027.html

смоленск

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, смоленск, смоленская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)